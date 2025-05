Glacier de Blatten: un éboulement spectaculaire sous l’œil des caméras

Le mouvement du glacier dans la région de Blatten (VS), dans le Lötschental, s'est à nouveau accéléré entre jeudi et vendredi. Cela comporte le risque que des parties du glacier tombent dans la vallée et déclenchent des laves torrentielles. Cinq vols de reconnaissance ont eu lieu vendredi matin. La vidéo...

Blatten: un éboulement spectaculaire sous l’œil des caméras Dans la zone d'éboulement de Blatten (VS), il n'y a pas encore eu de rupture du glacier. La nuit de jeudi à vendredi a été «ressentie» comme plus calme, mais il n'est pas question de lever l'alerte, a déclaré un porte-parole de l'état-major régional de conduite. 23.05.2025

Keystone-SDA ATS

Le mouvement du glacier est actuellement d'environ deux mètres par jour, a indiqué vendredi à Keystone-ATS le chef d'information suppléant de l'état-major de conduite régional, Jonas Jeitziner.

Jeudi, l'avancée était de 1,5 mètre, contre environ 0,8 à 1 mètre mercredi. Jusqu'ici il n'y a pas eu de rupture du glacier, a précisé M. Jeitziner.

Cinq vols de reconnaissance ont eu lieu vendredi matin. Deux avec des géologues et des glaciologues, un pour élaborer un modèle de terrain et les deux derniers avec des représentants des médias.

Avec ces vols, les experts espèrent avoir une meilleure image de la zone d'éboulement. Les résultats de ces calculs seront rendus publics durant le week-end.