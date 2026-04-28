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Energie Le gouvernement américain obtient l'abandon de deux projets éoliens

ATS

28.4.2026 - 07:27

Le ministère américain de l'intérieur a annoncé lundi l'abandon de deux grands projets éoliens en mer. Il s'agit d'une nouvelle manifestation de la politique énergétique du président américain Donald Trump tournée vers les énergies fossiles.

Outre les quatre projets abandonnés, le président américain, climatosceptique et soutien du secteur pétrolier, a tenté de bloquer les cinq dossiers les plus avancés aux Etats-Unis, au nom de la sécurité nationale, en vain à ce stade.
Outre les quatre projets abandonnés, le président américain, climatosceptique et soutien du secteur pétrolier, a tenté de bloquer les cinq dossiers les plus avancés aux Etats-Unis, au nom de la sécurité nationale, en vain à ce stade.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.04.2026, 07:27

Cette annonce intervient un mois après le retrait de TotalEnergies de deux contrats de fermes éoliennes. Au total, les quatre conventions devaient permettre d'alimenter quelque 3,6 millions de foyers en électricité.

La première décision communiquée lundi concerne Bluepoint Wind, prévu au large des côtes du New Jersey et New York pour assurer les besoins d'environ un million de foyers. Le consortium formé autour de Bluepoint Wind est composé du Français Engie, du Portugais EDP Renewables et de la société d'investissements américaine Global Infrastructure Partners (GIP), filiale de BlackRock.

Le ministère a également fait état de la fin du programme Golden State Wind, au large des côtes californiennes, qui devait lui fournir environ 1,1 million de foyers en électricité. Engie et EDP Renewables étaient également impliqués dans ce consortium via leur société commune Ocean Winds, associée à la société d'investissements Reventus Power.

Echec de Trump

Les partenaires de Bluepoint Wind vont être remboursés intégralement des sommes engagées dans le projet, soit 765 millions de dollars jusqu'ici. Dans le cas de Golden State Wind, les sommes engagées atteignaient 120 millions de dollars et seront également restituées, sous réserve que les acteurs du projet s'engagent à financer pour un montant équivalent des infrastructures gazières et pétrolières aux Etats-Unis.

Outre les quatre projets abandonnés, le président américain, climatosceptique et soutien du secteur pétrolier, a tenté de bloquer les cinq dossiers les plus avancés aux Etats-Unis, au nom de la sécurité nationale, en vain à ce stade. La justice fédérale a permis leur poursuite.

Deux d'entre eux, au large du Rhode Island (Revolution Wind) et du Massachusetts (Vineyard Wind) ont pu être achevés et raccordés au réseau électrique.

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