  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un complot» Le gouvernement bangladais renonce à recruter des professeurs de musique

ATS

3.11.2025 - 12:44

Le gouvernement provisoire du Bangladesh a renoncé à recruter des professeurs de musique pour ses écoles primaires, a-t-on appris lundi de source ministérielle. Les islamistes s'étaient fermement opposés à une telle initiative.

Pour les islamistes du Bangladesh, "imposer la musique et la danse (dans les programmes) relève du complot et s'oppose clairement à l'Islam" (image d'illustration).
Pour les islamistes du Bangladesh, "imposer la musique et la danse (dans les programmes) relève du complot et s'oppose clairement à l'Islam" (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 12:44

03.11.2025, 13:39

Après des années de répression exercée par l'ex-Première ministre Sheikh Hasina, tombée l'été 2024, les mouvements musulmans radicaux ont depuis refait surface dans le pays. De nombreux incidents et violences publics leur ont été imputés ces derniers mois.

En août dernier, le ministre en charge de l'Education primaire avait publié une circulaire annonçant le recrutement d'enseignants en musique. «Le gouvernement a renoncé à cette mesure et l'a actée», a confié un responsable du ministère sous couvert d'anonymat. Il en est de même pour des professeurs d'éducation physique qu'il souhaitait aussi embaucher.

Sitôt rendue publique, ce projet avait suscité l'ire du principal parti islamiste du pays, le Jamaat-e-Islami. L'un de ses principaux cadres, Golam Parwar, avait jugé inacceptable de faire appel à des professeurs de musique et de danse sans en recruter en même temps d'autres pour enseigner la religion.

«Un complot»

«Imposer la musique et la danse (dans les programmes) relève du complot et s'oppose clairement à l'Islam», avait pour sa part estimé Sajidur Rahman, responsable de l'influent groupe de pression Hefazat-e-Islam.

Les autorités n'ont fait aucun commentaire public sur cette question controversée. «Le gouvernement ne prendra aucune décision contraire à l'opinion publique», a toutefois indiqué la semaine dernière le ministre en charge des questions religieuses, A.F.M. Khalid Hossain, après une réunion avec ses collègues de l'Education.

Depuis le départ en exil en Inde de Mme Hasina, un gouvernement provisoire dirigé par le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus a pris les rênes du Bangladesh jusqu'à des élections législatives prévues en février prochain. Interdit par l'ancien gouvernement, le Jamaat-e-Islami a été autorisé à y participer.

Les plus lus

Images saisissantes : un célèbre monument s’effondre à Rome !
Une vague de faillites déferle sur la Suisse!
Unique survivant d’un effroyable crash, il évoque son calvaire
«Dégage, pédé», «Meurs» - La haine des parieurs n'épargne pas les Suisses
Coup dur pour la Nati : Remo Freuler s'est fracturé la clavicule
Michel Sardou outré: «Ça ne m'a pas plu du tout...»