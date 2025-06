La Suède a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec l'Estonie pour louer des cellules de prison pour 600 prisonniers, anticipant une forte pression sur ses propres établissements. Sa mise en oeuvre est toutefois soumise à l'accord du Parlement.

Selon l'accord, qui nécessite une approbation à une majorité des trois quarts du parlement, la Suède pourrait louer 400 cellules dans une prison du sud-est de l'Estonie (image d'illustration). ATS

Selon l'accord, la Suède pourrait louer 400 cellules dans la prison de Tartu, dans le sud-est de l'Estonie.

L'Estonie est «un partenaire très important et très proche» et est liée par les mêmes engagements internationaux en ce qui concerne les prisonniers, a estimé le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strommer. «Les conditions sont donc très bonnes pour une coopération plus approfondie entre la Suède et l'Estonie», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

La mise en oeuvre de l'accord nécessitera certaines modifications de la législation et devra être approuvée par le parlement suédois à une majorité des trois quarts, a ajouté le ministre.

Il est donc soumis au feu vert des sociaux-démocrates, premier parti au Parlement avec 106 sièges sur 349 et qui siègent dans l'opposition. Une porte-parole du parti s'est dite «sceptique» tandis que le parti du Centre se dit opposé au projet.

Solutions similaires en Europe

Plusieurs autres pays européens ont déjà expérimenté des solutions similaires, notamment la Norvège et la Belgique, qui ont loué des cellules aux Pays-Bas par le passé, tandis que le Danemark se prépare à envoyer des détenus au Kosovo.

La Suède a connu une augmentation de la criminalité violente ces dernières années, avec des fusillades et des attaques à l'engin explosif liées à des règlements de compte entre réseaux criminels rivaux.

Le gouvernement de centre-droit du Premier ministre Ulf Kristersson, soutenu au parlement par les Démocrates de Suède, un parti anti-immigration, est arrivé au pouvoir en 2022 en promettant de sévir contre la criminalité.

Ingemar Kihlstrom, du parti chrétien-démocrate, partenaire de la coalition, a déclaré aux journalistes que la sévérité accrue de la politique du gouvernement va peser sur le système pénitentiaire.

Entrée en vigueur possible en 2026

Les prisonniers ne seront envoyés en Estonie que s'ils n'ont pas besoin d'un traitement médical approfondi et s'ils ne présentent pas un risque élevé pour la sécurité, selon le gouvernement.

M. Strommer a déclaré que «l'un des principes directeurs» de la Suède dans les négociations avec l'Estonie avait été «d'assurer que l'exécution des peines en Estonie soit aussi similaire que possible à ce qu'elle serait en Suède».

Il espère signer l'accord avec son homologue estonienne Liisa-Ly Pakosta «dans quelques semaines». Selon le calendrier du gouvernement, si l'accord est adopté par le parlement suédois, il entrera en vigueur le 1er juillet 2026.