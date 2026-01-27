Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a annoncé lundi qu'il lançait une enquête sur TikTok après des plaintes d'utilisateurs affirmant que l'application avait censuré des contenus critiquant Donald Trump en lien avec les incidents survenus à Minneapolis où un infirmier de 37 ans a été tué par la police.

«Je lance une enquête pour déterminer si TikTok enfreint la loi de l'État en censurant des contenus critiques envers Trump», a écrit Gavin Newsom sur Threads. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Il est temps d'enquêter», a écrit Gavin Newsom sur le réseau Threads. «Je lance une enquête pour déterminer si TikTok enfreint la loi de l'État en censurant des contenus critiques envers Trump», a ajouté le gouverneur.

TikTok, qui compte 200 millions d'utilisateurs aux États-Unis, est désormais sous contrôle américain. L'entreprise a reconnu des problèmes mais les a attribués à une panne d'électricité dans un centre de données. Elle a indiqué lundi soir sur son compte X qu'elle travaillait pour trouver une solution à ce «problème majeur d'infrastructure».

Des utilisateurs de TikTok qui tentaient ce week-end de poster des vidéos sur la mort d'Alex Pretti se sont heurtés à des difficultés comme l'impossibilité de publier, un nombre de vues inférieur aux attentes ou des vidéos soumises à une modération.

Le journaliste spécialisé David Leavitt a écrit sur son compte X que «TikTok a commencé à censurer les contenus anti-Trump et anti-ICE», la police anti-immigration.

Pour appuyer ses accusations, il a partagé une capture d'écran de vidéos sur son profil qui avaient été signalées comme «non éligible à la recommandation». Il s'agit de vidéos montrant des manifestants ou Donald Trump. Cette publication a cumulé plus de deux millions de vues.

L'artiste Billie Eilish a également publié un message sur Instagram affirmant que TikTok censurait les contenus liés à l'ICE. Dans une story Instagram publiée lundi, Eilish a écrit: «TikTok fait taire les gens, au fait...»