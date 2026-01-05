  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Animaux Le hérisson est l'animal de l'année 2026

ATS

5.1.2026 - 09:53

Le hérisson est l'animal de l'année 2026 par l'organisation de protection de la nature Pro Natura. Animal sauvage parmi les plus appréciés de Suisse, il fait face à une disparition progressive d'habitats adaptés.

Le hérisson a été nommé animal de l'année 2026 par Pro Natura (archives).
Le hérisson a été nommé animal de l'année 2026 par Pro Natura (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.01.2026, 09:53

05.01.2026, 10:02

Le hérisson est présent sur le territoire helvétique depuis environ 20'000 ans, écrit lundi Pro Natura dans un communiqué. Sa longévité s'explique par des terres agricoles adaptées à son mode de vie avec des plantes de hauteur moyenne et suffisamment d'insectes et de vers pour se nourrir.

Toutefois, cette situation a passablement changé lors du siècle dernier, alerte Pro Natura. Les haies, les tas de feuilles et les branches se sont raréfiés, les ruisseaux ont été canalisés sous terre et la production agricole est devenue plus intensive, faisant perdre au hérisson la majeure partie de ses habitats en zone agricole.

Face à ce phénomène, le hérisson a trouvé un habitat de substitution dans les jardins et les parcs des villages et des villes. Ce changement n'est toutefois pas sans risque, car la proximité des humains, des voitures ou des tondeuses est souvent fatale aux hérissons.

Des insectes rares

Tant lorsqu'il est jeune qu'adulte, la question de la nourriture est centrale chez le hérisson. S'il ne se gêne pas de goûter tout ce qui lui passe devant le museau, il ne peut digérer que de la nourriture d’origine animale, rappelle Pro Natura.

Il s'est donc spécialisé dans les insectes et hiberne en hiver lorsque ces derniers sont absents. Toutefois, cette nourriture a aussi tendance à se faire plus rare pendant le reste de l'année, ce qui complique encore la tâche du hérisson.

Pro Natura rappelle qu'il est classé comme «potentiellement menacé» en Suisse depuis 2022 et dans l'Union européenne depuis 2024. L'organisation lance donc en mars 2026 un projet baptisé «Bonjour nature» qui vise à soutenir les personnes qui souhaitent aménager leur jardin de manière naturelle en Suisse,

Les plus lus

La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»
Groenland américain : Donald Trump persiste et signe !
Les écoles fermeront lors du deuil national
Un homme meurt dans l'incendie de son box aux urgences
Toutes les victimes décédées sont identifiées
Manchester United limoge son entraîneur Ruben Amorim !