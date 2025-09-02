L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme

L'eau potable se fait rare à Sóller, au nord-ouest de Majorque. Selon la mairie, l'approvisionnement ne suffira plus que pour dix jours tandis que les premières restrictions sont déjà en vigueur.

Il n'y aura bientôt plus d'eau à Sóller (photo d'archives). Jonas Walzberg/dpa

La sécheresse persistante à Majorque touche désormais aussi l'un des lieux de vacances les plus populaires de l'île. A Sóller, dans le nord-ouest de Majorque, il n’y aura plus assez d’eau potable dans une dizaine de jours, selon les indications de la municipalité. Si la pluie ne tombe pas rapidement, des mesures drastiques risquent d'être prises. C'est ce qu'a rapporté le «Mallorca Magazine».

Les premières interdictions sont déjà en vigueur depuis le vendredi 29 août. Selon celles-ci, il est interdit de remplir les piscines avec l'eau du robinet, d'arroser les jardins ou de nettoyer les voitures et les terrasses. Deux piscines publiques ont dû être fermées.

Le maire Miquel Nadal a parlé d'une situation «très préoccupante». Selon lui, la consommation quotidienne à Sóller est actuellement bien plus élevée que la quantité obtenue à partir des sources environnantes de la Sierra de Tramuntana. «S'il ne pleut pas, nous devrons imposer des restrictions plus sévères», a déclaré Nadal.

Les hôtels doivent réagir

Dans le pire des cas, l'approvisionnement en eau potable pourrait être temporairement interrompu, une mesure qui avait été prise pour la dernière fois en septembre 2000.

Les hôtels sont également appelés à installer des systèmes permettant d'économiser l'eau et à informer leurs clients de la précarité de la situation. Les habitants ont en outre été invités à utiliser l'eau le plus parcimonieusement possible à la maison.

Selon les indications de la société d'approvisionnement Emaya, les deux grands barrages de l'île - Gorg Blau et Cúber - ne sont actuellement remplis qu'à 31%. Cette baisse serait due à la sécheresse extrême et à la forte consommation d’eau durant les mois d'été.