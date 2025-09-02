L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mesures drastiques ? L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme

Sven Ziegler

2.9.2025

L'eau potable se fait rare à Sóller, au nord-ouest de Majorque. Selon la mairie, l'approvisionnement ne suffira plus que pour dix jours tandis que les premières restrictions sont déjà en vigueur.

Il n'y aura bientôt plus d'eau à Sóller (photo d'archives).
Il n'y aura bientôt plus d'eau à Sóller (photo d'archives).
Jonas Walzberg/dpa

Sven Ziegler

02.09.2025, 13:59

02.09.2025, 14:35

La sécheresse persistante à Majorque touche désormais aussi l'un des lieux de vacances les plus populaires de l'île. A Sóller, dans le nord-ouest de Majorque, il n’y aura plus assez d’eau potable dans une dizaine de jours, selon les indications de la municipalité. Si la pluie ne tombe pas rapidement, des mesures drastiques risquent d'être prises. C'est ce qu'a rapporté le «Mallorca Magazine».

Les premières interdictions sont déjà en vigueur depuis le vendredi 29 août. Selon celles-ci, il est interdit de remplir les piscines avec l'eau du robinet, d'arroser les jardins ou de nettoyer les voitures et les terrasses. Deux piscines publiques ont dû être fermées.

Le maire Miquel Nadal a parlé d'une situation «très préoccupante». Selon lui, la consommation quotidienne à Sóller est actuellement bien plus élevée que la quantité obtenue à partir des sources environnantes de la Sierra de Tramuntana. «S'il ne pleut pas, nous devrons imposer des restrictions plus sévères», a déclaré Nadal.

Tollé en vue ?. En Méditerranée, une croisière érotique verra le jour

Tollé en vue ?En Méditerranée, une croisière érotique verra le jour

Les hôtels doivent réagir

Dans le pire des cas, l'approvisionnement en eau potable pourrait être temporairement interrompu, une mesure qui avait été prise pour la dernière fois en septembre 2000.

Les hôtels sont également appelés à installer des systèmes permettant d'économiser l'eau et à informer leurs clients de la précarité de la situation. Les habitants ont en outre été invités à utiliser l'eau le plus parcimonieusement possible à la maison.

Selon les indications de la société d'approvisionnement Emaya, les deux grands barrages de l'île - Gorg Blau et Cúber - ne sont actuellement remplis qu'à 31%. Cette baisse serait due à la sécheresse extrême et à la forte consommation d’eau durant les mois d'été.

En 2024. Quelle a été la destination la plus prisée des passagers aériens suisses ?

En 2024Quelle a été la destination la plus prisée des passagers aériens suisses ?

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Alain-Fabien relance la guerre fratricide chez les Delon !
L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !