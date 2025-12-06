Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto

Le Swiss Loto a souri à un joueur ou une joueuse, qui a remporté 2,248 millions de francs lors du tirage de samedi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 14, 19, 22, 24, 35 et 38. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 9 et le Joker le 233804.

Lors du prochain tirage du Swiss Loto mercredi, 1,5 million de francs seront en jeu (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 1,5 million de francs sera en jeu, indique la Loterie Romande.

