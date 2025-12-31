Un heureux remporte 5,925 millions de francs au Swiss Loto!

Le Swiss Loto a souri à un joueur ou une joueuse qui a remporté 5,925 millions de francs lors du tirage de mercredi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 1, 11, 23, 37, 39 et 40. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 3 et le Joker le 240004.

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage samedi, 1,5 million de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/