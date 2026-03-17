L'enfant d'un couple membre de l'Eglise palmarienne (une dissidence catholique) n'est pas dispensé de cours de natation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de ses parents, qui invoquaient la liberté de croyance.

L'enfant d'un couple membre de l'Eglise palmarienne (une dissidence catholique) n'est pas dispensé de cours de natation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de ses parents, qui invoquaient la liberté de croyance. (Photo symbolique) David Inderlied/dpa

Keystone-SDA ATS

Dans un arrêt publié mardi, les juges de Mon Repos relèvent qu’il faut faire preuve de retenue en matière de dispense de matières scolaires, car la mission éducative de l’école revêt une importance primordiale. L’enseignement scolaire obligatoire prime en principe sur le respect de ce qui est prescrit par les croyances religieuses.

Les parents fondaient leur demande de dérogation, déposée en 2022 pour leur fils alors âgé de six ans, sur le fait que leur église impose des règles strictes en matière d'habillement et de comportement. Ils ne se rendent ainsi pas sur les plages et dans les piscines, des lieux où selon eux règnent l'indécence et l'exhibitionnisme.

Dans leur église, quiconque ne respecte pas cette interdiction de se dévêtir commet un péché mortel. Commettre un péché mortel à plusieurs reprises expose à l’excommunication. Selon les parents, l’obligation de participer aux cours de natation rendrait impossible le respect de leurs convictions religieuses.

Dans des affaires jugées précédemment, la question avait été tranchée sur la base d'un état de fait différent, selon les parents. Ces jugements avaient relevé l'importance de l'intégration dans la société d’enfants de confession musulmane issus de l’immigration. Les parents, qui habitent le canton d'Uri, estimaient dès lors que leur cas devait être jugé différemment.

La piscine facteur de cohésion sociale

Le tribunal ne retient pas ces arguments. Les cours de natation remplissent en principe une fonction d'intégration sociale importante pour tous les écoliers, quelle que soit leur origine et quelle que soit la confession religieuse qu’ils pratiquent ou, plutôt, que leurs parents pratiquent.

L'école obligatoire contribue de manière importante à éviter la formation de structures parallèles et à promouvoir une cohésion sociale minimale, poursuit le tribunal. Il souligne en outre le but de sécurité ainsi que le but en matière de politique de la santé, que représente l'apprentissage de la natation pour des jeunes enfants.

L'Eglise palmarienne s'est constituée suite à des apparitions mariales, non reconnues par l'Eglise catholique, dans le village de Palmar de Troya, en Andalousie. Il s'agit d'une église traditionaliste qui n'a pas suivi les préceptes du concile du Vatican II.

Leur chef spirituel s'est ensuite déclaré pape et a été excommunié. Leur pape actuel, Pierre III, est un citoyen suisse qui a grandi à Stans.

(arrêt 2C_300/2023 du 10 février 2026)