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France Le journaliste Dov Alfon quitte la direction du journal Libération

ATS

8.4.2026 - 21:41

Le journaliste franco-israélien Dov Alfon, spécialiste de la transition vers le numérique, quitte la direction de la rédaction du journal français Libération après six ans à ce poste, a annoncé mercredi le quotidien de gauche dans un communiqué.

M. Alfon a annoncé son départ aux équipes de Libération mercredi avant la conférence de rédaction.
M. Alfon a annoncé son départ aux équipes de Libération mercredi avant la conférence de rédaction.
AFP

Keystone-SDA

08.04.2026, 21:41

«Dov Alfon, qui a fêté ses 65 ans, a indiqué vouloir reprendre l'écriture. Il a estimé qu'un nouveau cycle de transformation devait s'ouvrir, et a exprimé le souhait que cette phase soit conduite par un directeur ou une directrice de la rédaction en mesure de se projeter dans ce rôle pour plusieurs années», a indiqué Libération.

M. Alfon a annoncé son départ aux équipes de Libération mercredi avant la conférence de rédaction.

Le journaliste et écrivain avait succédé en septembre 2020 à Laurent Joffrin. Auparavant, il a longtemps travaillé pour le quotidien israélien de gauche Haaretz, dont il a notamment été rédacteur en chef de 2008 à 2011 puis correspondant à Paris.

A Libération comme à Haaretz, M. Alfon a particulièrement mis l'accent sur la transition vers le numérique.

Abonnements et audience en hausse

Sous sa direction, les abonnements numériques à Libération «ont progressé de 444%», à 110'000 abonnés, «et l'audience numérique a doublé pour atteindre 40 millions de visites mensuelles», selon le journal.

Le journaliste Nicolas Barré, ancien du quotidien économique Échos ou de Politico, a été proposé comme directeur de la rédaction de Libération pour remplacer Dov Alfon, et son nom sera soumis au vote des journalistes, a indiqué le quotidien mercredi.

M. Barré est «un journaliste unanimement expérimenté et reconnu», qui «a su piloter avec succès la mutation numérique remarquable» du quotidien économique Les Echos, dont il a dirigé la rédaction «pendant dix ans», a argumenté dans le communiqué Denis Olivennes, président de la société actionnaire principale de Libération.

Comme écrivain, Dov Alfon a signé en 2019 le roman d'espionnage «Unité 8200», du nom d'une unité israélienne de renseignement dont il a fait partie pendant son service militaire.

Libération est né en 1973, dans le sillage des événements de mai 1968, et a notamment été cofondé par le philosophe Jean-Paul Sartre et Serge July, qui en a été l'emblématique directeur de 1974 à 2006.

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