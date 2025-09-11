Le club de jazz lausannois Les Jumeaux entame mercredi prochain une nouvelle saison. Jusqu'à fin novembre, trois à quatre soirées par semaine sont proposées, mêlant artistes internationaux et locaux.

Une nouvelle saison déamarre la semaine prochaine au club des Jumeaux (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Pour lancer la saison, le club basé au Flon accueillera notamment, le week-end du Jeûne, deux représentations du nouveau projet de l'Orchestre du Grand Eustache, ensemble romand qui fête ses 30 ans.

Dans son communiqué, le club se réjouit aussi de «la venue de légendes internationales». C'est le cas de l'Américaine Rhoda Scott qui, à 87 ans, «ne cesse de redéfinir les lignes du jazz-groove à l'aide de son orgue hammond fétiche.» Elle sera en concert le 10 octobre.

Des «jams» le mercredi soir

Parmi les autres temps forts annoncés, le pianiste israélien Yaron Hermann, entouré entre autres par le saxophoniste français Emile Parisien, sera présent le 27 novembre. Le Zurichois Nik Bärtsch, la Française Christine Ott et son compatriote clarinettiste Yom seront aussi de la partie. Du côté des artistes locaux, le Jumeaux Jazz Club annonce par exemple les présences du violoniste Baiju Bhatt et de Félicien Lia.

Quant aux «jams», elles continueront d'être programmées le mercredi soir. A noter que le club va aussi collaborer avec plusieurs festivals, comme Lausanne Méditerranées, le Festival Onirique des Libertés, JazzOnze+ ou encore les Urbaines.

Lors du premier semestre 2025, le club a connu une fréquentation moyenne de 220 personnes par soir d'ouverture, soit une augmentation de 16,5% par rapport à 2024.