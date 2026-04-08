Les compagnies aériennes européennes luttent contre les conséquences de la guerre en Iran. Les premières pénuries de kérosène se font déjà sentir, mais Swiss donne, pour l'instant, un signal positif: à Zurich et dans la plupart des destinations, l'approvisionnement est stable.

Malgré la guerre au Proche-Orient, Swiss ne prévoit pas pour l'instant d'adapter son programme de vols d'été. (photo d'archives) Bild: Clara Margais/dpa

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

La guerre en Iran met l'aviation européenne sous pression: en Italie, le kérosène est déjà rationné. C'est le cas dans des aéroports comme Milan, Bologne ou Venise. Une limite s'applique à de nombreux vols, rapporte le portail «aerotelegraph.com». blue News a posé la question à Swiss: la compagnie aérienne maintient-elle son programme de vols d'été 2026 ? «Actuellement, nous ne prévoyons pas d'adapter nos opérations aériennes suite à la pénurie de carburant ou à l'augmentation des prix», écrit l'attachée de presse Meike Fuhlrott.

La porte-parole Meike Fuhlrott affirme que l'approvisionnement en kérosène est actuellement assuré sur le hub de Zurich. Fuhlrott ajoute à propos de la situation: «Nous ne voyons pas non plus actuellement de restrictions concrètes pour le trafic aérien dans nos destinations. Nous observons toutefois très attentivement l'évolution de la situation - surtout en Asie». Si des goulets d'étranglement devaient se produire dans l'approvisionnement, c'est là que Swiss s'attend le plus à les rencontrer. «La raison en est qu'en Asie, il existe une forte dépendance vis-à-vis des produits du Golfe arabe et de la Chine».

Changement pas exclu

L'approvisionnement est donc actuellement garanti, mais la compagnie aérienne souligne que la situation évolue de manière dynamique et peut donc changer à court terme.

Au sein du groupe Lufthansa, les dispositions nécessaires sont donc prises pour pouvoir réagir rapidement en cas de besoin. Le carburant est un facteur central pour l'exploitation des vols et constitue en même temps une composante essentielle des coûts - c'est pourquoi on observe très attentivement l'évolution géopolitique et les répercussions possibles sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. D'autant plus que Swiss n'achète pas directement de carburant. Celui-ci est géré par la structure du groupe Lufthansa.

Les répercussions se font toutefois déjà sentir au niveau des coûts: en raison de la situation volatile et des évolutions sur le marché du pétrole, la «International Surcharge» a été adaptée. Avec ce supplément, les compagnies aériennes du Lufthansa Group - et donc aussi Swiss - compensent une partie des taxes et des coûts non influençables, dont le carburant fait partie.