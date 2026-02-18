La diplomate Leïla Shahid, ancienne représentante de la Palestine auprès de la France et de l'Union européenne, est décédée mercredi, a annoncé à l'AFP sa soeur Zeina, confirmant une information du quotidien Le Monde.

D'après Le Monde, Leïla Shahid, 76 ans, qui était gravement malade depuis plusieurs années, s'est suicidée à son domicile de Lecques (Gard), dans le sud de la France. Keystone

Keystone-SDA ATS

«Oui, elle est morte aujourd'hui», a-t-elle dit, sans préciser les circonstances de son décès.

Leïla Shahid a été de 1994 à 2005 la déléguée générale de l'Autorité palestinienne en France, avant d'occuper les mêmes fonctions à Bruxelles durant la décennie suivante.

L'actuelle ambassadrice de la Palestine en France, Hala Abou-Hassira, a salué sur X «une ambassadrice iconique», déplorant «une immense perte pour la Palestine, et pour le monde qui croit en la justice».

Née en 1949 au Liban, Leïla Shahid a été la première femme à représenter l'OLP, dirigée par Yasser Arafat, à l'étranger.

Elle a commencé sa carrière en Irlande en 1989, avant de cumuler l'année suivante cette fonction avec celle de représentante aux Pays-Bas où elle s'installe.

Elle compte parmi les premiers Palestiniens à avoir établi des contacts avec des Israéliens favorables à la paix.

Mme Shahid a effectué ses études secondaires au Liban, puis une licence d'anthropologie à l'Université américaine de Beyrouth. Elle était mariée à un écrivain marocain.