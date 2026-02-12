  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Intempéries Le Lötschental coupé du monde en raison d'une avalanche

ATS

12.2.2026 - 14:27

Peu avant midi jeudi, une avalanche a enseveli la route de la vallée près de Goppenstein, dans le Valais. Le Lötschental s'est ainsi retrouvé coupé du trafic routier. Le transport automobile du Lötschberg a également été interrompu.

Peu avant midi jeudi, une avalanche a enseveli la route de la vallée près de Goppenstein, dans le Valais (image d’illustration).
Peu avant midi jeudi, une avalanche a enseveli la route de la vallée près de Goppenstein, dans le Valais (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

12.02.2026, 14:27

L'avalanche près de la galerie Rotloiwi a été signalée à 11h40, a indiqué la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS, confirmant une information publiée par le média Watson. Rotloiwi est la première station après le tunnel routier du Lötschberg en direction de la vallée. Le transport automobile a donc dû être interrompu, comme l'indique le site web de la BLS.

La route de la vallée est également impraticable dans les deux sens. Jeudi midi, la police n'était pas encore en mesure de dire si des personnes avaient été blessées ou si d'autres dommages avaient été causés. Les autorités ont prévu de dégager le lieu de l'accident dans l'après-midi.

«Il y a un réel danger». Menacée d'avalanches «exceptionnelles», une station ferme ses portes !

«Il y a un réel danger»Menacée d'avalanches «exceptionnelles», une station ferme ses portes !

Les plus lus

Menacée d'avalanches «exceptionnelles», une station ferme ses portes !
«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Des corps de nourrissons découverts dans un congélateur
Athlète ukrainien disqualifié : les larmes de la présidente du CIO
Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes