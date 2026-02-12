Peu avant midi jeudi, une avalanche a enseveli la route de la vallée près de Goppenstein, dans le Valais. Le Lötschental s'est ainsi retrouvé coupé du trafic routier. Le transport automobile du Lötschberg a également été interrompu.

Peu avant midi jeudi, une avalanche a enseveli la route de la vallée près de Goppenstein, dans le Valais (image d’illustration). ats

L'avalanche près de la galerie Rotloiwi a été signalée à 11h40, a indiqué la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS, confirmant une information publiée par le média Watson. Rotloiwi est la première station après le tunnel routier du Lötschberg en direction de la vallée. Le transport automobile a donc dû être interrompu, comme l'indique le site web de la BLS.

La route de la vallée est également impraticable dans les deux sens. Jeudi midi, la police n'était pas encore en mesure de dire si des personnes avaient été blessées ou si d'autres dommages avaient été causés. Les autorités ont prévu de dégager le lieu de l'accident dans l'après-midi.