Le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania, sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, a été cambriolé pour la deuxième fois en dix jours dans son logement de fonction, situé au sein du domaine pénitentiaire, a appris mardi l'AFP de sources proches de l'enquête.

Le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania a été cambriolé (image d’illustration). Imago

AFP Gregoire Galley

Le domicile de la directrice adjointe, très proche, a également été cambriolé, la même nuit, entre le 23 et le 24 octobre.

Le ou les cambrioleurs ont franchi la clôture grillagée et ont dérobé un kayak et un vélo électrique. La maison du directeur de la prison avait déjà été cambriolée dix jours plus tôt. Les voleurs avaient alors dérobé des bouteilles d'alcool et deux débroussailleuses.

Ces cambriolages ont été facilités par des travaux de terrassement sans permis conduits sur un terrain voisin de la maison d'arrêt. Une parcelle de terre a été rehaussée et permet de franchir plus facilement la clôture.

Pas de caméra

«Le domaine pénitentiaire fait dix hectares et ne peut pas être entièrement sécurisé parce qu'une route le traverse, mais ça pose des questions sur la sécurité des cinq logements de fonction, d'autant plus que les détenus font des travaux agricoles juste à côté», a fait savoir à l'AFP un employé de la maison d'arrêt, qui a souhaité rester anonyme.

Il n'y avait pas de caméra de surveillance près des logements de fonction pour préserver l'intimité des familles, a-t-il précisé. Sollicités, le parquet de Papeete et la direction de la maison d'arrêt n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire.