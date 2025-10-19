Des bijoux d’une «valeur inestimable» dérobés au Louvres lors d’un braquage

Des bijoux ont été dérobés dimanche matin au Louvre à Paris lors d'un «braquage» mené par des malfaiteurs qui ont pris la fuite, ont indiqué la ministre de la Culture et une source proche du dossier, le musée le plus visité au monde restant fermé pour la journée.

Avec 8,7 millions de visiteurs en 2024, le musée du Louvre est le musée d’art le plus visité au monde et le site culturel (payant) le plus fréquenté de France. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Les faits se sont déroulés, selon les premiers éléments de l'enquête, entre 09H30 et 09H40 (07H30 et 07H40 GMT). Le montant du butin est en cours d'évaluation.

Les malfaiteurs, dont le nombre n'a pas été communiqué pour l'instant, seraient venus en scooter et ont utilisé un monte-charge pour accéder à la salle qui les intéressait. Ils étaient munis de petites tronçonneuses, selon une source policière.

Un «braquage» a eu lieu à l'ouverture du Louvre à Paris a indiqué auparavant la ministre française de la Culture sur X. «Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours», a écrit Rachida Dati.

Un ou plusieurs malfaiteurs se sont introduits dans le musée, a indiqué à l'AFP son entourage, qui n'avait alors pas donné d'indications sur un éventuel vol d'objets d'art.

«Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui (dimanche) pour raisons exceptionnelles», a indiqué pour sa part l'institution sur son compte X, un message également diffusé en anglais.

Le musée n'était pas joignable dans l'immédiat. Le Louvre est le plus visité au monde avec près de neuf millions de visiteurs en 2024, dont 80% d'étrangers.

«Trois ou quatre» voleurs

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a affirmé dimanche que les bijoux dérobés quelques heures plus tôt au musée du Louvre à Paris avaient une «valeur inestimable», une «vraie valeur patrimoniale».

Invité de France Inter/Franceinfo/Le Monde, le ministre a expliqué que les «trois ou quatre» voleurs avaient opéré en «sept minutes».

Ils se sont introduits dans le musée depuis l'extérieur en utilisant «une nacelle», qui était sur un camion, pour pénétrer dans la «salle Apollon», où ils se sont concentrés sur «deux vitrines», a précisé le ministre.