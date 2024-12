Le «loverboy» mettait une fillette de 12 ans à la disposition de ses «frères»

Aujourd'hui lundi, un «loverboy» doit répondre de ses actes devant la Cour suprême de Zurich. Il s'agit d'un homme âgé aujourd'hui de 23 ans qui a mis une fillette de 12 ans à la disposition de ses «bros» pour des viols.

Un tribunal des mineurs a condamné le principal accusé en 2022 à une peine d'emprisonnement de 8 ans et 9 mois, ce qui est maintenant contesté devant la Cour suprême de Zurich. (photo d'archives) Image : Keystone/Ennio Leanza

Ce cas est un exemple drastique de ce que l'on appelle l'abus de «loverboy». Les «loverboys» sont des hommes qui manipulent, rendent dépendantes et exploitent les filles ou les femmes qui sont amoureuses d'eux. Souvent, ils poussent leurs victimes à avoir des relations sexuelles avec d'autres - c'est ce qui s'est passé dans ce cas à Winterthour.

Le tribunal des mineurs du district de Winterthur avait condamné le principal accusé en 2022 à une peine de prison de 8 ans et 9 mois, une décision qui est maintenant contestée devant la Cour suprême. Mais pour le tribunal, il était clair à l'époque que les relations sexuelles entre la jeune fille et ses amis, les «bros», n'étaient pas volontaires.

Exploitation du rapport de force

La fillette, alors âgée de douze ans, était éperdument amoureuse de l'adolescent de quatre ans son aîné. Le condamné n'a certes pas créé activement cette inégalité de pouvoir. Mais il l'a rapidement identifié et en a profité pour lui et ses collègues, a déclaré le juge à l'ouverture du procès.

Pendant le procès, le «loverboy» et ses six amis ont affirmé que la jeune fille avait toujours participé de son plein gré et qu'ils s'étaient «tous amusés ensemble». Ils ont été jugés uniquement parce que la fille ne voulait pas être considérée comme une traînée.

«Seuls les hommes s'amusaient»

Le tribunal de Winterthur est toutefois arrivé à une autre conclusion, ne serait-ce que parce qu'il existe une vidéo d'un viol collectif. «Les seuls qui se sont amusés ici, ce sont les hommes», avait alors déclaré le juge. Il a qualifié le comportement des sept accusés d'«absolument ignoble».

Le principal accusé a été condamné pour 16 infractions, les plus graves étant la traite des êtres humains, le viol et les actes sexuels avec des enfants. Ses «frères», qui «avaient le droit» d'avoir la fille, sont à nouveau jugés par la Haute Cour. Ils ont été condamnés en 2022 à des peines de prison avec sursis et en partie sans sursis.

Le Tribunal fédéral autorise les médias

Comme l'accusé principal était encore mineur pour une partie des délits reprochés, celui-ci a tenté jusqu'au Tribunal fédéral d'exclure les médias du procès - mais sans succès.

Fin octobre, le Tribunal fédéral a décidé que les médias pouvaient rendre compte de l'affaire. En effet, l'accusé est majeur depuis plus de cinq ans. De plus, l'infraction a suscité un grand intérêt dans la population.

Des conditions sont toutefois imposées aux médias : les auteurs présumés et la victime ne doivent pas être identifiables. Les lieux de résidence, les dates de naissance et les nationalités ne doivent pas être mentionnés. Le grand public est exclu du procès.

