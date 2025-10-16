  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Faune Le lynx B903, dans le viseur du canton de Berne, a été tiré

ATS

16.10.2025 - 14:19

Le lynx B903, dont le tir avait été autorisé, a été abattu dans le canton de Berne. A la suite d'une nouvelle attaque d’animaux de rente survenue mardi sur le territoire de Kandergrund, dans l’Oberland bernois, des pièges photographiques ont permis d’établir qu'il en était l'auteur.

Le lynx abattu avait attaqué des animaux de rente (image symbolique).
Le lynx abattu avait attaqué des animaux de rente (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 14:19

16.10.2025, 15:06

Dans la soirée de mercredi, le lynx est revenu sur les lieux de l’attaque et a été abattu par la surveillance de la chasse, a indiqué jeudi le canton de Berne. Le tir a été effectué conformément aux charges énoncées dans la décision rendue par l’Inspection de la chasse le 17 septembre.

«La récente attaque d’animaux de rente confirme l’évaluation de l’Inspection de la chasse, selon laquelle le lynx B903 ciblait spécifiquement les animaux de rente», a ajouté le canton. Le corps de l’animal a été transporté à l’Hôpital vétérinaire de l’Université de Berne pour être examiné.

Les plus lus

Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!
Il se crashe contre un arbre à 149 km/h - Au tribunal, il se justifie comme il peut
«La France perd un grand serviteur» - Une figure de la vie politique est décédée
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
Un politicien neuchâtelois dans l’oeil du cyclone !