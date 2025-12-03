Le médecin qui a nourri l'addiction à la kétamine de Matthew Perry a été condamné mercredi à 30 mois de prison. L'acteur phare de la série «Friends» était décédé d'une overdose en octobre 2023.

Le Dr. Salvador Plasencia a été condamné à une peine de 30 mois de prison. ATS

Keystone-SDA ATS

Le docteur Salvador Plasencia est l'un des principaux responsables de ce drame pour lequel cinq personnes sont poursuivies. Il n'a pas fourni la kétamine qui a tué l'acteur, mais a reconnu lui avoir vendu une vingtaine de flacons de cet anesthésiant hautement réglementé dans les semaines précédant sa mort.