Etats-Unis People Le médecin de Matthew Perry condamné à 30 mois de prison

ATS

3.12.2025 - 23:32

Le médecin qui a nourri l'addiction à la kétamine de Matthew Perry a été condamné mercredi à 30 mois de prison. L'acteur phare de la série «Friends» était décédé d'une overdose en octobre 2023.

Le Dr. Salvador Plasencia a été condamné à une peine de 30 mois de prison.
Le docteur Salvador Plasencia est l'un des principaux responsables de ce drame pour lequel cinq personnes sont poursuivies. Il n'a pas fourni la kétamine qui a tué l'acteur, mais a reconnu lui avoir vendu une vingtaine de flacons de cet anesthésiant hautement réglementé dans les semaines précédant sa mort.

