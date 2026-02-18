  1. Clients Privés
«Naïf, stupide et crédule» Le magnat de la lingerie Les Wexner dit avoir été «dupé» par Epstein

ATS

18.2.2026 - 23:09

Le milliardaire américain Les Wexner, magnat du prêt-à-porter et de la lingerie, a déclaré mercredi lors d'une audition devant le Congrès qu'il avait été «dupé» par Jeffrey Epstein. Il assure qu'il ne connaissait pas les crimes sexuels de ce dernier malgré leurs liens sur plusieurs décennies.

FICHIER - Les Wexner, alors président-directeur général de L Brands, visite l'exposition au Wexner Center for the Arts à Columbus, dans l'Ohio, le 19 septembre 2014. (AP Photo/Jay LaPrete, Fichier)
FICHIER - Les Wexner, alors président-directeur général de L Brands, visite l'exposition au Wexner Center for the Arts à Columbus, dans l'Ohio, le 19 septembre 2014. (AP Photo/Jay LaPrete, Fichier)
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 23:09

Agé de 88 ans, le fondateur de L Brands, ancienne maison-mère de Victoria's Secret, a témoigné à distance et à huis clos depuis son domicile de l'Ohio (nord des Etats-Unis) lors de cette audition par une commission de la Chambre des représentants à Washington qui enquête sur l'affaire Epstein, depuis que les dossiers liés au pédocriminel américain ont été rendus publics, causant des secousses mondiales.

«J'ai été naïf, stupide et crédule d'accorder ma confiance à Jeffrey Epstein. C'était un escroc», a-t-il affirmé selon des propos liminaires qui ont été diffusés par des médias américains. «Bien que j'aie été dupé, je n'ai rien fait de mal et je n'ai rien à cacher», a assuré Les Wexner.

