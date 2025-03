Le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, arrêté mercredi pour «corruption» et «terrorisme», a dénoncé devant la police des accusations «immorales et sans fondement», selon une déclaration partagée samedi par la municipalité de la métropole turque.

De nombreuses manifestations ont eu lieu à la suite de l'arrestation du maire d'Istanbul. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Les accusations immorales et sans fondement qui me sont adressées, allant des rapports fabriqués au calendrier des enquêtes, visent à saper ma réputation et ma crédibilité», a déclaré le maire, selon cette déclaration.

«Ceux qui sont derrière cette stratégie devront répondre de leurs actes devant les tribunaux. Je porterai plainte contre les personnes et les institutions impliquées», a-t-il prévenu.

«Non seulement cette procédure nuit à la réputation internationale de la Turquie, mais elle brise aussi la confiance dans la justice et dans l'économie», a-t-il ajouté.

L'indice vedette de la Bourse d'Istanbul a chuté de plus de 16,5% cette semaine, une chute inédite depuis 2008 selon des analystes.

Le maire dit «ressentir la force de millions de personnes» qui le soutiennent: «Quoi qu'il arrive, je lutterai pour la justice et la vérité par les moyens légaux jusqu'à la fin de ma vie», a-t-il déclaré.