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Sujet brûlant Le maire de New York appelle Charles III à rendre un joyau de la couronne

Gregoire Galley

30.4.2026

Le maire de New York Zohran Mamdani a appelé mercredi le roi Charles III à «rendre» le diamant Koh-i-Noor, joyau de la couronne obtenu en Inde par l'Empire britannique au XIXe siècle.

Zohran Mamdani a appelé mercredi le roi Charles III à «rendre» le diamant Koh-i-Noor.
Zohran Mamdani a appelé mercredi le roi Charles III à «rendre» le diamant Koh-i-Noor.
ats

Agence France-Presse

30.04.2026, 07:46

30.04.2026, 08:00

Interrogé avant de rencontrer le couple royal lors d'une visite au mémorial du 11 septembre, M. Mamdani a déclaré: «Si je devais parler au roi d'autre chose que de ça, je l'encouragerais probablement à rendre le diamant Koh-i-Noor».

Aujourd'hui exposée à la Tour de Londres, la pierre précieuse de 105,6 carats a été cédée à la compagnie britannique des Indes orientales par le royaume du Pendjab en 1849, dans le cadre du traité de paix conclu après la guerre anglo-sikh.

S'il y a peu de doute sur le fait qu'elle a été extraite en Inde, son histoire mélange mythes et faits, mêlant des revendications de plusieurs pays, comme l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan.

New Delhi a demandé son retour à plusieurs reprises, sans succès. On ignore à ce stade si le maire de New York a pu aborder le sujet directement avec Charles III.

Le débat sur le sujet fait rage au Royaume-Uni, au point que la reine Camilla avait décidé de ne pas le porter lors de son couronnement en 2023. Zia Yusuf, porte-parole du parti anti-immigration Reform UK, en tête des sondages au Royaume-Uni, a qualifié les propos de M. Mamdani d'"insulte à notre Roi".

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