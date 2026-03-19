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Municipales à Roubaix Le maire sortant accuse une voiture d'avoir tenté de le percuter

Basile Mermoud

19.3.2026

Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour «violence» contre le maire sortant divers-droite de Roubaix, Alexandre Garcin, qui a déposé plainte après qu'une voiture a, selon lui, tenté de le percuter mercredi.

Le parquet a confirmé à l'AFP avoir ouvert une enquête pour violence aggravée (photo d’illustration)
Le parquet a confirmé à l'AFP avoir ouvert une enquête pour violence aggravée (photo d’illustration)
AFP

Agence France-Presse

19.03.2026, 21:01

19.03.2026, 21:07

«J'ai été victime d’un comportement extrêmement dangereux, une voiture a tenté de me percuter», a-t-il fait savoir dans un communiqué, ajoutant avoir déposé plainte jeudi matin, sans pouvoir préciser si cet acte est lié aux municipales en cours.

Le parquet a confirmé à l'AFP avoir ouvert une enquête pour violence aggravée «sur un élu public sans incapacité», confiée au commissariat de Roubaix.

Par ailleurs, M. Garcin a contesté dans son communiqué les accusations de son adversaire Karim Amrouni (divers gauche), qui l'accuse d'avoir «négocié» avec la candidate du Rassemblement national, Céline Sayah en vue d'une alliance au second tour.

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«Jamais de la vie», a-t-il affirmé à l'AFP, assurant avoir demandé à la candidate RN de se retirer mais assurant qu'une fusion était «hors de question».

Quatre candidats s'affrontent au second tour à Roubaix, où l'insoumis David Guiraud est arrivé largement en tête avec 46,64% des voix, devant M. Garcin (DVD, 20,09%), M. Amrouni (DVG, 16,76%) et Mme Sayah (RN, 11,87%) au premier tour.

M. Garcin espérait, le soir du premier tour, qu'un front anti-LFI se forme au second tour derrière lui, appelant «chacun à ses responsabilités». En vain: tous se sont maintenus dans une quadrangulaire.

M. Amrouni a de son côté indiqué à la Voix du Nord avoir reçu nombre de coups de fil d'élus de divers bords faisant pression pour une union avec M. Garcin.

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