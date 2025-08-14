  1. Clients Privés
Carnet noir Le maître japonais Sen Genshitsu, messager de «la paix grâce à une tasse de thé», est mort à 102 ans

Basile Mermoud

14.8.2025

Il officiait pour cela notamment au siège des Nations Unies à New York, ou à Pearl Harbour, où l'attaque japonaise contre la base aéronavale américaine a précipité les Etats-Unis dans la seconde guerre mondiale (archive).
AFP

Agence France-Presse

14.08.2025, 13:42

14.08.2025, 13:45

Sen Genshitsu, initialement destiné à servir comme pilote kamikaze, finalement devenu grand maître de la cérémonie du thé et qui préparait des tasses de matcha pour têtes couronnées et dirigeants du monde entier, est décédé jeudi à l'âge de 102 ans, ont annoncé les médias japonais.

Avec pour devise «la paix grâce à une tasse de thé», le grand maître de l'ancestrale école Urasenke de la cérémonie du thé diffusait ses messages pacifistes. Il officiait pour cela notamment au siège des Nations Unies à New York, ou à Pearl Harbour, où l'attaque japonaise contre la base aéronavale américaine a précipité les Etats-Unis dans la seconde guerre mondiale. Par ses nombreux voyages à travers le monde, il avait gagné le surnom de «Grand Maître Volant».

Les cultivateurs n'arrivent pas à suivre. C'est la ruée vers l'or vert: le thé matcha victime de son succès sur internet

Sa mort a été annoncée par les principaux médias japonais, dont la chaîne de télévision NHK et l'influent quotidien Yomiuri Shimbun. L'AFP n'a pas pu recueillir la réaction de l'école Urasenke de cérémonie du thé dans l'immédiat.

Formé pour devenir kamikaze

Né en 1923 à Kyoto, Sen Genshitsu avait été entraîné dans sa jeunesse comme pilote d'avion kamikaze durant la seconde guerre mondiale, mais le conflit s'est terminé avant qu'on lui assigne une mission suicide.

Il a raconté ensuite à quel point cette expérience l'avait marqué et comment il servait le thé à ses frères d'armes durant la guerre. Le grand maître a expliqué en 2023 dans une interview à NHK les effets du rituel : «Un bol de thé met vraiment l'esprit en paix. Quand tout le monde sera en paix, il n'y aura plus de guerre».

Ordonné moine Zen, Sen Genshitsu était devenu en 1964 le 15e grand maître de l'école Urasenke en succédant à son père lors de son décès. En 2002, il a passé le relais à son propre fils.

Il a servi le thé vert japonais matcha à souverains et présidents, dont la reine d'Angleterre Elizabeth II et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Il comptait également parmi ses amis le secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger et l'ancien président chinois Hu Jintao.

«Son père est diabolique». Aux Philippines, les «Nikkei-jin»: la quête d’une vie pour retrouver leurs racines japonaises

Resté actif après avoir quitté la direction de l'école Urasenke, il a prononcé des discours, parfois pendant plus d'une heure, même après avoir fêté en avril son 102e anniversaire. Il occupait encore plus d'une centaine de postes de conseiller à la culture ou auprès du gouvernement, selon le quotidien Yomiuri Shimbun.

Il a aussi été ambassadeur de bonne volonté pour l'Unesco, l'organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture. Il a été décoré en 1997 de l'Ordre japonais de la Culture, et a reçu en 2020 la Légion d'honneur, la plus haute décoration française.

