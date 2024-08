Le mari de Kamala Harris avoue avoir trompé sa première femme

Le mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, Doug Emhoff, a admis avoir eu une liaison avec une nounou, ce qui a contribué à la fin de son premier mariage avec Kerstin Emhoff.

Kamala Harris et Doug Emhoff se sont rencontrés en 2013. KEYSTONE

dpa

«Lors de mon premier mariage, Kerstin et moi avons traversé une période difficile à cause de mes actions», a confié Doug Emhoff dans une interview accordée à CNN. Il a précisé qu'il avait eu une liaison avec une nourrice qui enseignait dans une école privée fréquentée par leurs deux enfants. «J'ai pris mes responsabilités, et au fil des années, nous avons surmonté les choses en famille et en sommes sortis plus forts», a-t-il ajouté. Cette confession fait suite à la révélation de l’affaire par le tabloïd «Daily Mail».

Avant de choisir Kamala Harris comme vice-présidente lors de la campagne électorale de 2020, l'équipe du parti démocrate était informée de la liaison d'Emhoff lors de son premier mariage. Kamala Harris elle-même était également au courant de cette relation avant de se marier avec Emhoff.

En bons termes avec son ex-femme

Kamala Harris et Doug Emhoff se sont rencontrés en 2013 lors d'un blind date et se sont mariés l'année suivante. Pour la vice-présidente, il s'agit de son premier mariage, tandis son époux en est à son deuxième. Les enfants d'Emhoff, Ella et Cole, étaient adolescents à l'époque.

Kerstin Emhoff a toujours exprimé de la bienveillance envers Harris, louant ses qualités de «coparent aimante et attentionnée». Suite aux révélations, Kerstin a réaffirmé son soutien à Doug. Elle a souligné que leur séparation était due à plusieurs raisons et a exprimé sa fierté pour la «famille recomposée chaleureuse et soutenante» qu'ils ont construite ensemble avec Kamala Harris.

dpa