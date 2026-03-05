  1. Clients Privés
Genève Le marronnier officiel annonce le début du printemps

ATS

5.3.2026 - 15:12

A Genève, le marronnier officiel de la Treille a fait éclore jeudi sa première feuille, a annoncé le sautier de la République. Recensé depuis le 16 mars 1818, cet événement marque symboliquement l'arrivée du printemps au bout du lac.

A Genève, le marronnier officiel de la Treille a fait éclore jeudi sa première feuille, a annoncé le sautier de la République. Cet événement marque symboliquement l'arrivée du printemps (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 15:12

05.03.2026, 15:51

La date du 5 mars se situe dans la moyenne des observations de ces dernières années où l'apparition de la première feuille a été observée entre le 3 et le 24 mars, a indiqué Laurent Koelliker, sautier de la République. Celui-ci a notamment pour tâche protocolaire de surveiller l'éclosion cette première feuille.

