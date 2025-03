Le masque de Le Scouarnec se craquèle: «Je ne veux plus rien cacher»

Pour la première fois depuis le début de son procès, l'ex-chirurgien pédocriminel Joël Le Scouarnec, jugé pour des violences sexuelles sur 299 patients par la cour criminelle du Morbihan, a laissé transparaître son émotion mercredi en évoquant ses victimes.

Vue extérieure du palais de justice de Vannes le jour de l'ouverture du procès de Joël Le Scouarnec à Vannes, en France, le 24 février 2025. KEYSTONE

La veille, l'accusé âgé de 74 ans a répondu sans ciller pendant plusieurs heures aux questions de la présidente Aude Buresi portant notamment sur ses carnets où il détaillait les violences sexuelles infligées à ses victimes et sa pédophilie «qui envahissait tout».

Mais ce masque impassible qui le caractérise depuis le début du procès le 24 février, s'est craquelé mercredi.

«Je m'adresse aux victimes aujourd'hui et à elles seules. S'il y en a une seule à qui mes dépositions peuvent permettre de reprendre le chemin de la vie normale, ce serait pour moi extraordinaire», dit-il, la voix nouée.

«Comprenez-vous que ce procès peut être réparateur pour elles?», demande une avocate. «Je leur souhaite», indique Joël Le Scouarnec, avant de réprimer un sanglot.

Quelques minutes plus tard, son avocat Me Maxime Tessier l'interroge sur le moment où il a compris avoir commis des viols.

En répondant, l'ex-chirurgien a de nouveau la voix nouée. «J'ai compris... +Tu as été un violeur+: je ne pouvais pas me reconnaître avec ce terme», se souvient le médecin, le visage devenu rouge. Il lâche son micro et s'affaisse dans son box.

«Sincérité»

Au tribunal de Vannes, seule une petite dizaine des 299 victimes sont présentes dans la salle d'audience. Une vingtaine d'autres suit l'audience à distance dans une salle de retransmission. «Je ne veux plus de mensonges, je ne veux plus rien cacher», affirme l'accusé, revendiquant sa «sincérité».

Dans des fichiers saisis lors d'une perquisition en 2017, Joël Le Scouarnec a écrit in extenso le récit de viols, agressions sexuelles et attouchements sur des enfants de son entourage et ses patients, souvent mineurs, quelque 300 victimes dont l'âge moyen est de 11 ans.

«J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec l'audition de mes écrits», régulièrement lus par la présidente, déclare l'accusé.

Dans ce que la cour appelle «ses carnets», l'accusé a décrit de nombreux viols digitaux vaginaux et rectaux. S'il s'est déjà dit prêt à se reconnaître coupable d'une partie d'entre eux, il a de nouveau estimé mercredi que certains «sont des actes médicaux» et non des viols.

«Je ne vais pas inventer ni même mentir», déclare-t-il. «Si (mes) gestes étaient purement médicaux, je veux aussi que ce soit dit.»

«Si je réalisais un acte médical, quand je revenais chez moi, j'y repensais mais sous une autre forme, sous une connotation sexuelle», explique l'ex-chirurgien. Il «transposait» alors le geste médical à l'écrit et y ajoutait des «fantasmes» avec, au fil des ans, une «surenchère de vulgarité», assure-t-il.

Double visage

Que vaudra la parole d'une victime qui se souvient d'un viol quand lui affirme que c'est un acte médical? Acculé par une avocate, le médecin refuse de se «prononcer» et de «faire de ce procès une généralité».

«J'écouterai attentivement la parole de la victime», précise-t-il avant de préciser: «à bien des questions que se posent les victimes, je ne pourrai pas apporter de réponse.» Car, la veille, il a affirmé: «la seule personne qui peut vous donner des explications, c'est moi.»

Des explications, la cour en a eues concernant la sexualité du septuagénaire, marquée par de nombreuses paraphilies et documentée avec soin par ses carnets et des milliers d'images.

Pédophile, sadique, masochiste, exhibitionniste, scatophile, zoophile: celui qui s'autoproclamait «le plus grand pervers du monde» buvait aussi son urine, préparait des gâteaux avec son sperme, essayait de se faire pénétrer par son chien...

Mardi, il a revendiqué son double-visage. Côté pile, un «père idéal» selon son ex-épouse et «bon chirurgien» selon ses collègues. Côté face, «un pervers sans aucun état d'âme», qui a détaillé à la cour comment il ciblait un enfant laissé seul dans sa chambre d'hôpital pour commettre des violences sexuelles sur lui.

Déjà condamné à 15 ans de prison notamment pour le viol de sa voisine de six ans, il encourt désormais 20 ans de réclusion.

