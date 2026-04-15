Crans-Montana: le président de l'Office du tourisme présente ses excuses au couple Moretti

Président de l'Office du tourisme de Crans-Montana, Jean-Daniel Clivaz a présenté ses excuses au couple Moretti, dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation». Il regrette de n'avoir pas démenti certains propos.

Président de l'Office du tourisme de Crans-Montana, Jean-Daniel Clivaz a présenté ses excuses au couple Moretti, dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation». (Archives) Keystone / photo croppée

Keystone-SDA ATS

Dans un enregistrement «effectué sans autorisation», selon lui, et diffusé le 12 janvier sur une chaîne de télévision italienne, on entend Jean-Daniel Clivaz dire que «Jessica Moretti est partie avec la caisse sous le bras», au moment du drame.

«Je regrette profondément de n'avoir jamais démenti ce propos qui m'a été attribué», a-t-il avoué, dans un communiqué diffusé mercredi par son avocat Karim Raho.

«Cette fausse information que j'ai relayée a eu une résonance mondiale et je le déplore. Je présente mes excuses à Jessica Moretti pour avoir injustement porté atteinte à son image et à sa probité.»

Accusation niée en bloc

Des excuses identiques, Jean-Daniel Clivaz les a adressées à Jacques Moretti pour un autre volet de l'affaire. «Le 13 janvier, il est ressorti de médias que je l'aurais averti en 2015, du danger d'incendie au «Constellation». Je regrette de n'avoir pas démenti ces propos. Je n'ai jamais mis en garde Jacques Moretti à ce propos.»

«Je tiens également à présenter mes excuses aux personnes dont mes propos ont pu attiser la douleur.»