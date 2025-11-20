  1. Clients Privés
Genève Le MEG partiellement fermé en raison d'une fuite d'eau

ATS

20.11.2025 - 10:09

Le Musée d'ethnographie de Genève est partiellement fermé. Une fuite d'eau en dehors des salles d’exposition nécessite des investigations de la part des services techniques. Elle a contraint le musée à fermer jeudi ses salles d’exposition.

Le MEG a dû fermer ses salles d'exposition jeudi en raison d'une fuite d'eau (archives).
Le MEG a dû fermer ses salles d'exposition jeudi en raison d'une fuite d'eau (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 10:09

20.11.2025, 10:14

La bibliothèque et le café du MEG restent ouverts selon leurs horaires habituels. Pendant cette période, certaines activités pourront être déprogrammées, déplacées ou annulées, comme signalé jeudi par la Tribune de Genève. Suivie de très près, la situation continue d'évoluer, précise le MEG sur son site internet.

