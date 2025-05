Le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès pense qu'il est vivant

La soi-disant enquête d'Aquababe a ravivé les passions autour de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Mais les «preuves» réunies par le sulfureux influenceur semblent très minces. Néanmoins, Aquababe partage la même conviction que l'ancien meilleur ami du fugitif le plus recherché de France: Bruno de Stabenrath est sûr que le père de famille est en vie. Il s'en est ouvert à «Marie France».

Xavier Dupont de Ligonnès AFP

Rédaction blue News Valérie Passello

Aquababe, c'est un influenceur connu, avant tout, pour ses scoops mondains et quelques polémiques. Le jeune homme de 27 ans a certes plus d'un million d'abonnés sur Instagram, mais il a aussi eu des démêlés avec la justice, notamment pour diffamation, selon plusieurs médias.

En lançant l'enquête numérique «Retrouvons XDDL» le 18 avril dernier, Aniss Zitouni de son vrai nom, a réuni plus de 385'000 personnes, toutes prêtes à amener leur eau au moulin de l'enquête. Mais s'il s'agit d'un véritable buzz, les pistes évoquées semblent, elles, bien peu sérieuses.

Cela dit, les propos de l'ancien meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès viennent étayer la thèse d'une fuite quelque part. Bruno de Stabenrath, auteur du livre «L'ami impossible», témoignait en 2022 dans «Marie France»: «Il ne voulait pas qu'on trouve les corps. Pourquoi est-ce qu'il se serait donné autant de mal à cacher les corps s'il avait envie de mourir?», questionne-t-il.

Selon lui, celui qui aurait assassiné sa femme et leurs quatre enfants aurait voulu faire un «reset»: «En supprimant sa famille il s'est reprogrammé comme une adolescence libre, déculpabilisante».

Et Bruno de Stabenrath va plus loin: il pense que Xavier Dupont de Ligonnès a refait sa vie quelque part et qu'il «est suffisamment à l'aise, et aussi manipulateur, pour séduire une femme et une famille.»

Un visage qui «change pas mal»

L'«enquête» de l'influenceur Aquababe ne permettra sans doute pas de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, mais elle démontre un phénomène intéressant: nombreux sont ceux qui sont persuadés d'avoir rencontré le criminel présumé à travers le monde. Photos à l'appui, pour certains.

Pis encore, même les forces de l'ordre ne sont pas à l'abri d'une méprise. En 2019, un homme suspecté d'être l'auteur du meurtre de sa femme Agnès et de leurs enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît a été arrêté à l'aéroport de Glasgow. La nouvelle a fait le tour du monde en très peu de temps, avant que la baudruche médiatique se dégonfle: les empreintes de l'homme en question ne correspondaient pas à celles de Xavier Dupont de Ligonnès.

Ces quiproquos s'expliquent facilement, décrète Bruno de Stabenrath: «Il a dû faire très attention mais il a un visage qui change pas mal. Il peut se faire une moustache de biker, il peut se raser le crâne...»

L'homme ajoute que les gens n'ont vu le fugitif qu'à travers des photos ou des documentaires: «Personne ne sait à quoi il ressemble à part ceux qui le connaissent vraiment. Moi je le reconnaîtrais entre mille.»

Une piste «sérieuse»

Celui qui fut le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès est formel: en 2015, une voisine nantaise, qui connaissait bien le père de famille, l'aurait aperçu à San Francisco.

«Il n'y a pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, dès qu'il est tombé sur elle, il a ouvert grand les yeux, il a fait demi-tour et est parti en courant», relate Bruno de Stabenrath.

La thèse d'une nouvelle vie au Etats-Unis lui semble tout à fait plausible, puisque son ancien ami connaissait très bien le territoire américain. Mais depuis 2015, silence radio.