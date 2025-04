Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été héliporté par les services de secours alors qu'il gravissait le mont Fuji au Japon, avant d'être secouru à nouveau quelques jours plus tard sur la même montagne... où il était revenu chercher son téléphone, a rapporté la presse locale.

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été héliporté par les services de secours alors qu'il gravissait le mont Fuji. Imago

Agence France-Presse Gregoire Galley

Cet étudiant, de nationalité chinoise et résidant au Japon, a été découvert samedi en difficultés par un autre randonneur sur un sentier à quelque 3.000 mètres d'altitude --déconseillé en cette période de l'année--, a indiqué la police à l'AFP.

«On a suspecté qu'il était atteint du mal des montagnes et il a été transporté à l'hôpital», a déclaré lundi un porte-parole de la police de la région de Shizuoka.

Or, les services de police ont découvert un peu plus tard que ce même jeune homme avait déjà été secouru quatre jours auparavant sur les hauteurs du mont Fuji, ont rapporté la chaîne de télévision privée TBS et d'autres médias nippons.

Selon eux, l'étudiant avait déjà été secouru par hélicoptère mardi dernier, et avait tenté une nouvelle ascension du mont Fuji pour tenter d'y récupérer son téléphone portable, égaré derrière lui durant son premier sauvetage.

La police n'était pas en mesure de confirmer immédiatement ces informations. On ignore s'il a finalement retrouvé son téléphone, ajoutent les médias.

Le mont Fuji, volcan actif et plus haut sommet du Japon (3.776 mètres), est recouvert de neige la majeure partie de l'année. En raison de conditions difficiles, l'accès aux randonneurs est vivement découragé hors saison estivale.

Ses sentiers sont officiellement ouverts de début juillet à début septembre, et des foules arpentent alors ses pentes abruptes en pleine nuit pour admirer le lever du soleil depuis son sommet.

Afin de limiter la sur-fréquentation, les autorités ont instauré l'année dernière un droit d'entrée et un quota de randonneurs sur l'itinéraire le plus populaire. Et à partir de cet été, les randonneurs empruntant l'un des quatre principaux sentiers devront payer 4.000 yens (24,50 euros).