Le meneur d’un célèbre groupe de rock a rendu son dernier souffle

Le chanteur Albert Kassabi, dit «Bébert», meneur du groupe de rock Les Forbans qui a connu la gloire dans les années 1980, est mort mardi soir à 63 ans, a annoncé Michel Papain, cofondateur et batteur du groupe. Il est décédé des suites d'une longue maladie.

Albert Kassabi, alias "Bébert", leader du groupe "Les Forbans", est décédé à l'âge de 63 ans des suites d'une longue maladie pic.twitter.com/nVMgklgdUU — BFMTV (@BFMTV) November 26, 2025

Keystone-SDA ATS

Composé au départ de copains de lycée, le groupe s'est formé en 1978. Les Forbans ont rencontré le succès avec le titre «Chante!», sorti en 1982. Il s'agit d'une adaptation française de «Shout! Shout! (Knock Yourself Out)» du chanteur américain Ernie Maresca, chanson sortie vingt ans plus tôt.

Ce tube les a propulsés au hit parade avec près de 2 millions d'exemplaires écoulés. Il est depuis lors resté un standard de la chanson populaire française.

Avec une dizaine d'albums à leur actif et une cinquantaine de concerts par an ces derniers temps, Les Forbans avaient fêté leur 40e anniversaire sur la scène de L'Olympia, mythique salle parisienne, en 2018.