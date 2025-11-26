Le meneur d’un célèbre groupe de rock a rendu son dernier souffle

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Le meneur d’un célèbre groupe de rock a rendu son dernier souffle

ATS

26.11.2025 - 07:48

Le chanteur Albert Kassabi, dit «Bébert», meneur du groupe de rock Les Forbans qui a connu la gloire dans les années 1980, est mort mardi soir à 63 ans, a annoncé Michel Papain, cofondateur et batteur du groupe. Il est décédé des suites d'une longue maladie.

Keystone-SDA

26.11.2025, 07:48

Composé au départ de copains de lycée, le groupe s'est formé en 1978. Les Forbans ont rencontré le succès avec le titre «Chante!», sorti en 1982. Il s'agit d'une adaptation française de «Shout! Shout! (Knock Yourself Out)» du chanteur américain Ernie Maresca, chanson sortie vingt ans plus tôt.

Ce tube les a propulsés au hit parade avec près de 2 millions d'exemplaires écoulés. Il est depuis lors resté un standard de la chanson populaire française.

Avec une dizaine d'albums à leur actif et une cinquantaine de concerts par an ces derniers temps, Les Forbans avaient fêté leur 40e anniversaire sur la scène de L'Olympia, mythique salle parisienne, en 2018.

Les plus lus

Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump
Le meneur d’un célèbre groupe de rock a rendu son dernier souffle
Le mystère des looks immaculés de Charlène de Monaco
Touchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat
Dans sa ville natale, Vladimir Poutine met au pas la culture rebelle
L’une des plus médiatiques affaires de disparition d'enfant refait surface !