Le mercredi des Cendres marque le début du Carême

Après les carnavals, les chrétiens vont entrer dans le Carême. Selon la coutume, certaines personnes renoncent à la viande, à l'alcool ou aux sucreries du mercredi des Cendres à Pâques, d'autres à leur smartphone ou à leur voiture. Beaucoup optent également pour une cure de jeûne classique. Questions et réponses sur le jeûne.

Dans le christianisme, la période de jeûne traditionnelle s'étend du mercredi des Cendres au samedi saint précédant Pâques, soit cette année jusqu'au 30 mars (photo d'illustration). Trung Hieu Do

Qu'est-ce que le jeûne?

La pratique du jeûne est présente dans la plupart des grandes religions. Dans le christianisme, la période de jeûne traditionnelle s'étend du mercredi des Cendres au samedi saint précédant Pâques, soit cette année jusqu'au 30 mars. Il est aussi appelé temps de la Passion où l'on suit Jésus jusqu'à sa crucifixion le Vendredi saint.

Pendant cette période, les chrétiens jeûnent pendant 40 jours et se recentrent sur leur foi. Les dimanches ne sont toutefois pas pris en compte, de sorte que le carême dure 46 jours. Traditionnellement, on entend par jeûne le fait de renoncer à certains aliments ou de réduire sa consommation de nourriture. Des traditions similaires existent dans le judaïsme avant Yom Kippour et dans l'islam pendant le Ramadan.

Quelles sont les possibilités en dehors de la privation de nourriture?

Aujourd'hui, pour beaucoup, le Carême est plutôt un moment de recueillement et de réflexion générale. L'éventail des possibilités est large. Dans l'Église protestante francophone, il existe l'action «Sept semaines sans». Cette année, elle est placée sous la devise «Viens! Sept semaines sans faire cavalier seul» et veut inciter à redécouvrir la communauté.

L'action «Jeûne climatique», promue notamment par le Conseil oecuménique des églises, basé à Genève, souhaite, elle, sensibiliser à un thème différent lors de chaque semaine de jeûne: elle veut donner des idées pour la justice climatique et la protection de l'environnement. Une semaine est par exemple consacrée à l'alimentation, une autre à la mobilité.

Une «pause numérique», c'est-à-dire le renoncement conscient à la télévision, à l'ordinateur et au smartphone, est aussi vivement recommandée. Cette idée rencontre un écho favorable auprès de nombreuses personnes, même si elles ne sont pas religieuses. Pour inciter les enfants et les adolescents à se passer de médias, les familles devraient toutefois définir un cadre clair.

Quels sont les avantages du jeûne classique?

Le jeûne classique, qui ne doit pas nécessairement avoir un arrière-plan religieux, consiste à s'abstenir totalement ou partiellement de manger pendant une période déterminée. Les partisans en attendent du bien-être, une «purification du corps et de l'esprit» – mais aussi une réduction du poids ainsi que de la détente.

Lorsque le corps ne reçoit pas ou moins d'énergie alimentaire, il se règle sur ce que l'on appelle le métabolisme des graisses. L'organisme puise dans ses réserves d'énergie, surtout dans les réserves d'hydrates de carbone du corps dans le foie et les muscles, dans les protéines corporelles et ensuite dans les réserves de graisse.

Le jeûne active le «ramassage des déchets» de l'organisme, ce que l'on appelle l'autophagie. Le corps peut ainsi nettoyer ses cellules de manière autonome, les molécules défectueuses ou nuisibles sont éliminées ou hachées menu, et une nouvelle énergie est produite. Une cure de jeûne classique dure généralement sept à dix jours.

De quoi faut-il tenir compte – et cela aide-t-il à perdre du poids?

En principe, il faut boire beaucoup. L'exercice physique est également important lors d'une cure de jeûne afin d'éviter la fonte musculaire. Les personnes qui souhaitent jeûner strictement doivent d'abord consulter un médecin. Cela vaut surtout en cas de maladies antérieures.

Pour ceux qui souhaitent perdre du poids, le jeûne ou les régimes temporaires n'ont qu'une utilité limitée. Pour perdre du poids durablement, il faut modifier son alimentation et faire suffisamment d'exercice. Une possibilité est le jeûne intermittent, qui consiste à s'abstenir de manger pendant 12 à 16 heures chaque jour ou un à deux jours par semaine.

Qui ne devrait pas jeûner?

Le jeûne est généralement déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent. Les personnes souffrant d'une maladie chronique ou prenant régulièrement des médicaments doivent impérativement consulter un médecin avant de jeûner.

