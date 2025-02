Exécuté au Texas - «Je n'avais pas le droit de vous prendre vos proches»

Richard Lee Tabler, condamné à mort, aurait exprimé des remords peu avant son exécution dans l'Etat américain du Texas. Il a adressé ses dernières paroles aux proches de ses victimes.

Richard Lee Tabler a été condamné pour un double meurtre et exécuté le 13 février au Texas. KEYSTONE/AP Photo/Texas Department of Criminal Justice, File

DPA dpa

Le jeudi 13 février, Richard Lee Tabler a été exécuté à la prison d'État de Huntsville, au Texas. L'homme de 46 ans, condamné pour deux meurtres, a été tué par injection létale.

Comme l'ont rapporté plusieurs médias, il aurait adressé ses derniers mots aux proches des victimes. «Il ne se passe pas un jour sans que je ne regrette mes actes. Je n'avais pas le droit de vous prendre vos proches et je demande et je prie, j'espère et je prie pour qu'un jour vous trouviez dans vos cœurs le pardon pour mes actes», aurait déclaré l'exécuté selon l'agence de presse "Associated Press".

George Dotson, père d'une des victimes de Tabler et témoin, n'a pas voulu commenter les excuses du meurtrier, selon l'«Associated Press». Il a besoin de temps pour tout assimiler. Il se dit heureux d'avoir assisté à l'exécution. Dotson : «J'étais impatient. Il m'a fallu 20 ans pour venir ici».

Tabler était la deuxième personne à être exécutée au Texas en un peu plus d'une semaine. Deux autres exécutions sont prévues pour fin avril.

Condamné pour double meurtre

Tabler a été condamné pour avoir abattu Mohammed-Amine Rahmouni, 28 ans, et Haitham Zayed, 25 ans, le jour de Thanksgiving 2004 dans une zone isolée près de la ville de Killeen, dans l'Etat américain du Texas.

Rahmouni était le gérant d'un club de strip-tease dans lequel Tabler travaillait jusqu'à ce qu'il en soit interdit. Zayed était un ami de Rahmouni. Selon la police, les deux hommes ont été tués lors d'une embuscade en fin de soirée. Ils se sont vu proposer l'achat de matériel hi-fi volé.

Tabler a également reconnu avoir tué deux adolescentes qui travaillaient dans le club, Tiffany Dotson, 18 ans, et Amanda Benefield, 16 ans. Bien qu'il ait été inculpé pour ces actes, il n'a jamais été condamné.

Au moins deux tentatives de suicide

Tabler a demandé à plusieurs reprises aux tribunaux compétents de rejeter ses demandes d'appel et de l'exécuter. Il a également changé d'avis à plusieurs reprises.

Ses avocats se sont demandé s'il était psychologiquement capable de prendre une telle décision. Le dossier de la prison de Tablers fait état d'au moins deux tentatives de suicide. En 2010, il a obtenu un sursis à l'exécution.

Il a passé les 20 dernières années dans les tribunaux et ne voit plus l'intérêt de perdre son temps, a écrit Tablier à la Cour d'appel pénale de l'Etat le 9 décembre, après que la date de son exécution, désormais exécutée, ait été fixée.

Appel téléphonique menaçant depuis le couloir de la mort

Tabler avait également fait parler de lui après son crime : il avait introduit un téléphone portable dans le couloir de la mort, qu'il avait utilisé pour menacer un sénateur de l'État du Texas.

John Whitmire, que Tabler menaçait d'appels téléphoniques depuis la prison, était sénateur de l'État à l'époque, en 2008. Il est aujourd'hui maire de Houston.

Whitmire a rapporté à une commission sénatoriale que Tabler l'avait averti qu'il connaissait le nom de ses enfants et savait où ils vivaient. Un porte-parole du bureau du maire de Houston a refusé de commenter l'exécution avant qu'elle n'ait lieu.

Les appels de Tabler ont entraîné un lockdown sans précédent dans le deuxième plus grand système carcéral des États-Unis. Certains détenus n'ont pas pu quitter leur cellule pendant des semaines, tandis que des agents ont fouillé plus de 100 prisons pour saisir des produits de contrebande, y compris des téléphones portables.