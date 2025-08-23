Mexique : 2,8 tonnes de cocaïne saisies à la frontière avec les États-Unis

Quelque 2,8 tonnes de cocaïne ont été saisies par des militaires et des agents fédéraux lors de trois opérations au Mexique, à la frontière américaine et au large de la côte Pacifique sud, ont annoncé les autorités samedi.

Le Mexique a intensifié ses actions contre les réseaux de trafiquants sous la pression du président américain Donald Trump (archive). IMAGO/Pond5 Images

Agence France-Presse Basile Mermoud

À San Luis Río Colorado (nord-ouest), ville voisine de l'Arizona, des militaires et des gardes nationaux ont localisé vendredi 1,3 tonne de cocaïne après avoir inspecté un camion de marchandises.

À l'aide de rayons gamma, «le personnel militaires a détecté des irrégularités» sur le toit du compartiment de chargement, a précisé dans un communiqué le détachement militaire local.

Le secrétaire fédéral à la Sécurité, Omar García Harfuch, a annoncé sur X que le conducteur du véhicule était détenu, dans l'attente des décisions du bureau du procureur général.

M. Garcia Harfuch a également indiqué que dans les eaux du Pacifique, au large de l'État de Guerrero, des officiers de la marine avaient saisi 900 kilos de cocaïne.

Et lors d'une deuxième opération menée dans la même zone côtière, des marins ont trouvé 601 kilos de cocaïne à bord d'un navire. Les quatre membres de l'équipage ont été arrêtés.

Le Mexique a intensifié ses actions contre les réseaux de trafiquants sous la pression du président américain Donald Trump, qui menace ses voisins de taxes douanières s'ils ne mettent pas fin aux trafics de drogue.

Les deux pays négocient un accord de sécurité, alors que la presse américaine rapporte que début août, M. Trump a ordonné à l'armée de lutter contre les cartels latino-américains, dont certains ont été classés en février organisations terroristes.