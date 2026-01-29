  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana Le Ministère public valaisan ouvre une troisième procédure pénale

ATS

29.1.2026 - 08:50

Après les gérants du bar «Le Constellation», Jessica et Jacques Moretti, une troisième procédure pénale a été ouverte par le Ministère public valaisan mercredi dans le cadre du drame de Crans-Montana. Elle touche un ancien chargé de sécurité de la commune.

L'un des anciens chargés de sécurité de la commune de Crans-Montana sera auditionné le 9 février par le Ministère public valaisan (archives).
L'un des anciens chargés de sécurité de la commune de Crans-Montana sera auditionné le 9 février par le Ministère public valaisan (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.01.2026, 08:50

29.01.2026, 08:51

«Je vous confirme que mon client est cité à comparaitre pour le 9 février prochain en qualité de prévenu», a indiqué l'avocat David Aïoutz jeudi matin à Keystone-ATS, confirmant une information de la RTS. «Il n’y aura, à ce stade, pas d’autre déclaration.»

L'homme était en poste à Crans-Montana lors des contrôles de sécurité réalisés en 2018 et 2019. Par deux fois, ses recommandations n'avaient pas été appliquées par le gérant. L'homme sera auditionné dans les locaux du Ministère public à Sion.

La procédure va permettre de déterminer d’éventuelles responsabilités pénales en lien avec les manquements constatés dans le bar, à la suite de l’incendie du 1er janvier.

Jessica et Jacques Moretti demeurent, pour leur part, sous le régime des mesures de substitution à la détention provisoire décidée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC).

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»
Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
Crans-Montana: de graves lacunes dans les contrôles de sécurité depuis des années
Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !
France: le devoir conjugal, c'est fini!