Le Ministère public vaudois confirme l'enquête pour abus d'autorité

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Valérie Dittli Le Ministère public vaudois confirme l'enquête pour abus d'autorité

ATS

8.10.2025 - 11:39

Le Ministère public (MP) vaudois a confirmé mercredi qu'il ouvrait une instruction pénale à l'encontre de la ministre Valérie Dittli pour des faits potentiellement constitutifs d'abus d’autorité. Il classe en revanche la procédure pour violation du secret de fonction.

Le Ministère public (MP) vaudois a confirmé mercredi qu'il ouvrait une instruction pénale à l'encontre de la ministre Valérie Dittli.
Le Ministère public (MP) vaudois a confirmé mercredi qu'il ouvrait une instruction pénale à l'encontre de la ministre Valérie Dittli.
ats

Keystone-SDA

08.10.2025, 11:39

08.10.2025, 11:44

Ces décisions font suite à deux dénonciations adressées au MP par le Conseil d'Etat dans le cadre de «l'affaire Dittli» en lien avec la pratique du bouclier fiscal, après la publication du rapport de Jean Studer en mars dernier. Elles avaient déjà été annoncées par les services de la conseillère d'Etat centriste il y a dix jours. Mme Dittli disait saluer cette procédure comme «une opportunité d'établir les faits».

Mercredi, le MP a tenu à faire sa propre communication. Sur la question de la violation du secret de fonction, il précise que «les échanges entre des cadres du Département des finances et des représentants des milieux économiques ont fait l'objet d'une ordonnance de classement partiel. L'enquête sur les fuites dans les médias avant la publication du rapport Studer se poursuit».

Affaire Dittli. Le Bureau du Grand Conseil autorise l’ouverture d’une poursuite pénale

Affaire DittliLe Bureau du Grand Conseil autorise l’ouverture d’une poursuite pénale

Les plus lus

Marine Le Pen sonne la révolte: «La plaisanterie a assez duré»
Malgré des vidéos insoutenables et accablantes, l'accusé s’enfonce dans le déni !
Plusieurs départs après un «coup de poignard dans le dos» !
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Le Ministère public vaudois confirme l'enquête pour abus d'autorité
Nicole Kidman rompt le silence après l'annonce retentissante de son divorce