Déclarations rocambolesques: le ministre de la Santé de Trump se ridiculise

Le ministre américain de la Santé Robert F. Kennedy Jr. a dû se soumettre mercredi à deux auditions au Sénat. Certaines déclarations font désormais parler d'elles.

Le ministre américain de la Santé Robert F. Kennedy Jr. a dû se soumettre mercredi à deux auditions au Sénat. KEYSTONE

Sven Ziegler Sven Ziegler

À la base il devrait s'agir d'une audition objective sur le budget. Robert F. Kennedy Jr. était venu à Washington pour convaincre le Sénat du plan d'austérité prévu pour son ministère 12,5% de budget en moins pour le ministère de la Santé pour l'année fiscale 2027.

Mais la suite n'a pas tant été un débat budgétaire qu'un spectacle politique. Au cours de sept auditions en une semaine, Kennedy a livré des déclarations qui n'ont pas résisté à la vérification des faits, des chiffres que les sénateurs ont corrigés publiquement. Et au moins un moment reste tout simplement inexplicable.

blue News vous livre les cinq scènes les plus frappantes:

Prix des denrées alimentaires ? «Le bœuf est 1 % moins cher»

Hassan: Do these high grocery prices make it harder for families to eat healthy food?



RFK Jr.: Beef has dropped by 1%.



Hassan: Beef prices are up 20%.



RFK Jr.: You’re blaming Trump for something he didn’t do.



Hassan: Did you post this image in 2024 about grocery prices being… pic.twitter.com/EpSzWZXeUp — Acyn (@Acyn) April 22, 2026

La sénatrice Maggie Hassan a demandé à Kennedy si l'augmentation des prix des denrées alimentaires rendait plus difficile pour les familles de se nourrir sainement. Réponse de Kennedy: le prix du bœuf a baissé de 1%. Hassan l'a immédiatement corrigé: selon les données officielles, le prix du bœuf a en réalité augmenté de 20%. Kennedy a répondu par une pirouette: «Vous blâmez Trump pour quelque chose qu'il n'a pas fait».

Puis les choses se sont gâtées. Hassan a demandé s'il se souvenait avoir posté en 2024 une photo dans laquelle il se plaignait du prix trop élevé des denrées alimentaires. «Je ne m'en souviens pas», a répondu Kennedy. Hassan l'a alors confronté à son propre post et lui a proposé de lui envoyer une version actualisée à reposter. Kennedy a refusé: «le président Trump avait finalement baissé les prix».

Vaccination contre la grippe ? «Je ne connais pas le chiffre exact»

BENNET: Do you agree that 89% of children who died from flu were unvaccinated?



RFK Jr: I don't know the exact number



BENNET: That is the exact number, Secretary Kennedy



RFK Jr: *death growls*



BENNET: You took down the HHS communications promoting the flu vaccine. Do you… pic.twitter.com/HE8QBi8d1S — Aaron Rupar (@atrupar) April 22, 2026

Le sénateur Michael Bennet a demandé à Kennedy s'il pouvait confirmer que 89% des enfants morts de la grippe n'avaient pas été vaccinés. «Je ne connais pas le chiffre exact», a répondu Kennedy. «C'est le chiffre exact, Monsieur le ministre», a rétorqué Bennet de manière succincte.

Bennet a ensuite creusé la question: sous Kennedy, le ministère de la Santé a supprimé le matériel de communication public sur la vaccination contre la grippe. Regrette-t-il cela ? Kennedy n'a pas donné de réponse claire.

Le même jour, il avait pourtant défendu la décision du ministre de la Défense Pete Hegseth de supprimer l'obligation de vaccination contre la grippe pour les soldats. Les soldats qui se sont battus pour la liberté doivent retrouver «un peu de liberté», a déclaré Kennedy. Il n'a pas mentionné le fait que la grippe avait mis hors de combat entre 20 et 40% des soldats américains pendant la Première Guerre mondiale.

L'IA guérit les chiens... et bientôt toute l'humanité

Au milieu de l'audition sur la politique de vaccination et les coupes budgétaires, Kennedy a brusquement changé de sujet: il venait de lire l'histoire d'un chien qui avait eu un cancer. Le propriétaire a développé un traitement personnalisé à l'aide de l'IA et le chien a été guéri. «Nous allons voir cela dans toute la médecine. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet», a déclaré Kennedy.

Le moment a fait sensation, non pas parce que l'IA n'est pas un sujet sérieux en médecine, mais parce que Kennedy l'a placé au milieu d'une audition sur les vaccins et les plans d'économie, sans lien apparent avec le débat en cours.

Kennedy a tout de même reconnu que l'IA était «potentiellement dangereuse». Néanmoins, la FDA «l'utilise déjà pour réduire les tests finaux de médicaments de 60 jours à deux heures - ce qui est un réel progrès».

«Trump calcule différemment du reste de l'humanité»

OMFG!



RFK Jr: "President Trump has a different way of calculating percentages. If you have a $600 drug and you reduce it to $10, that's a 600% reduction."



No, you imbecile. That’s a 98.33% drop. No math besides make-believe math makes it 600%. pic.twitter.com/5lmJ24WXur — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 22, 2026

Un médicament qui passe de 600 à 10 dollars représente, selon le président Trump, une «réduction de 600%» - a déclaré Kennedy lors de l'audition, sans remettre en question cette affirmation. Mathématiquement, une réduction d'environ 98,3% serait correcte. Une réduction des prix de 600% n'est mathématiquement pas possible.

Kennedy a également été confronté à cette question. Sa réponse : «Trump calcule différemment du reste de l'humanité».

Kennedy a également fait la promotion de «TrumpRx», un portail d'achat direct de médicaments lancé par le gouvernement. Des sénateurs démocrates ont démontré que sur ce portail, de nombreux médicaments sont plus chers qu'ailleurs - notamment un anorexigène à 200 dollars, disponible sous forme générique à 16 dollars dans la chaîne de pharmacies Costco.

Kennedy a rétorqué que «TrumpRx» proposait les médicaments de marque les moins chers du monde.

Rougeole, confiance en la vaccination et une longue dispute avec Cassidy

Clip 1: RFK JR cites a study.

Clip 2: RFK JR cites another study.

Clip 3: Cassidy finds the first study and suggests the study contradicts RFK JR’s claim.

Clip 4: Cassidy finds the second study and points out the study was published before the vaccine came out. pic.twitter.com/xAIj6weXA1 — Acyn (@Acyn) April 22, 2026

Un thème central a traversé toutes les auditions: la flambée continue de rougeole aux Etats-Unis. Le républicain Bill Cassidy, médecin et sénateur de Louisiane, a reproché à Kennedy que la confiance dans les vaccins avait encore diminué sous son mandat «à cause de fausses déclarations sur la sécurité et l'efficacité des vaccins».

Kennedy a rejeté cette affirmation. Selon lui, les États-Unis ont mieux maîtrisé l'épidémie que n'importe quel autre pays, le début de l'épidémie est antérieur à son mandat et «nous recommandons le vaccin ROR à chaque enfant». Il a qualifié l'épidémie de «pandémie mondiale» pour laquelle il ne porte aucune responsabilité personnelle. Le fait est que la rougeole était considérée comme éliminée aux États-Unis depuis l'an 2000. En Europe et en Asie centrale, le nombre de cas a récemment fortement diminué.

Cassidy ne s'est pas laissé convaincre par l'argumentation de Kennedy. Après la dernière audition, il a déclaré aux journalistes que la focalisation sur la rougeole était justifiée: «Je me fais vraiment du souci».