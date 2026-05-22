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Carnet noir Le monde de la gastronomie perd le fondateur de «Slow Food»

Basile Mermoud

22.5.2026

Le journaliste italien Carlo Petrini est décédé à l’âge de 76 ans, quarante ans après avoir fondé l'association Slow Food, a annoncé le mouvement écologique et équitable vendredi dans un communiqué.

Carlo Petrini est décédé dans la soirée du jeudi 21 mai, à son domicile de Bra dans le Piémont (nord-ouest).
Carlo Petrini est décédé dans la soirée du jeudi 21 mai, à son domicile de Bra dans le Piémont (nord-ouest).
AFP

Agence France-Presse

22.05.2026, 09:14

22.05.2026, 09:17

Le journaliste et écrivain piémontais avait fondé ce mouvement appelé «restauration lente» en 1986, en réaction à l'ouverture des premiers fast-food en Italie.

Désormais présent dans 160 pays, Slow Food a pour but d'éduquer au goût, défendre la biodiversité et promouvoir un modèle alimentaire respectueux de l'environnement et des identités culturelles, à travers des labels, des réseaux de professionnels et des évènements.

«Le travail le plus important qu’a fait Slow Food est d'avoir fait revenir le concept de gastronomie sous sa forme holistique, multidisciplinaire. L'idée d’une gastronomie, sous forme seulement de recettes, d'étoiles, est une idée très pauvre», avait déclaré Carlo Perini dans un entretien à l'AFP en 2016.

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Carlo Petrini est décédé dans la soirée du jeudi 21 mai, à son domicile de Bra dans le Piémont (nord-ouest).

«Qui sème l'utopie récolte la réalité aimait dire Carlo Petrini, qui résumait ainsi sa vie, convaincu que les rêves et les visions, lorsqu'ils sont beaux, justes, capables de rassembler et vécus avec conviction et passion, peuvent devenir réalité», a commenté le mouvement.

Il avait également fondé le réseau international pour l'agriculture durable Terra Madre et l'Université des sciences gastronomiques de Pollenzo (nord-ouest).

Pour son association, «il savait rêver et s'amuser, construire et inspirer en vue d'une véritable rédemption sociale, en travaillant avec les gens, les jeunes en particulier, appelant de ses vœux la fraternité, l'intelligence affective et une austère anarchie».

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