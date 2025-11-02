Le monde de la mode pleure une créatrice «légendaire»

La créatrice belge Marina Yee, membre du collectif des Six d'Anvers qui a révolutionné la mode dans les années 80, est décédée à l'âge de 67 ans, a annoncé le musée de la mode d'Anvers dimanche.

Belgian designer Marina Yee (R) takes to the catwalk with a group of models during the presentation of her Spring-Summer 2006 collection at the second and last day of Barcelona's 'Circuit' fashion week in Barcelona, Catalonia, northeastern Spain, Friday 23 September 2005. EPA/TONI ALBIR KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Son nom est indissociablement lié au légendaire» collectif des Six d'Anvers, «qui a mis la mode belge sur la carte du monde», a souligné le musée. En 1986, six jeunes stylistes flamands, issus de l'Académie des beaux-arts d'Anvers, entassent leurs créations dans une camionnette et se lancent à l'assaut du «British Designer Show» de Londres.

Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Marina Yee, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck et Dirk Bikkembergs seront appelés les Six d'Anvers. Leurs créations sobres, brutes et déconstruites prennent alors le contre-pied d'une époque dominée par les paillettes et les vestes à épaulettes.

Exposition en 2026

Depuis, ces créateurs ont connu des fortunes diverses, du relatif anonymat de Marina Yee au succès international de Dries Van Noten et Ann Demeulemeester, célébrés de Tokyo à New-York, ou encore Dirk Bikkembergs, dont les t-shirts et tennis ont été adoptés par des sportifs.

Avant ce décès de Marina Yee, des suites d'un cancer, le musée de la mode d'Anvers avait déjà prévu de consacrer une exposition aux Six d'Anvers en 2026, pour célébrer le 40e anniversaire de leur percée internationale.