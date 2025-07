Le journaliste et écrivain Michel Meyer est décédé mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé jeudi sa fille à l'AFP. Il a été le co-fondateur de France Info et correspondant en Allemagne pour plusieurs médias pendant plus de 15 ans.

Il est l'auteur de plusieurs livres sur ce pays qui lui tenait à coeur notamment "Un Dictionnaire amoureux de l'Allemagne" pour lequel il avait été invité sur @RFI : pic.twitter.com/L5V0x3bVAP — Pascal Thibaut (@pthibaut) July 31, 2025

Keystone-SDA ATS

Né en 1942 à Schirmeck dans le Bas-Rhin, Michel Meyer a été journaliste et rédacteur en chef à l'ORTF, délégué permanent d'Antenne 2 pour la République fédérale d'Allemagne (RFA), la République démocratique allemande (RDA), la Pologne et le Danemark.

Il fut également correspondant permanent de Radio France à Bonn et correspondant de l'Express.

En 1986, il participe à la création de France Info avant de diriger l'information de Radio France et des antennes de Radio France Internationale (RFI). Il avait également pris la direction du réseau France Bleu en 2003.

Fin connaisseur de la culture allemande, Michel Meyer est l'auteur de nombreux livres, dont «Dictionnaire amoureux de l'Allemagne» (2019), «Mur de Berlin, le monde d'après» (2019), «Histoire secrète de la chute du mur de Berlin» (2014) ou «Les Allemands sans miracle» (1983). Michel Meyer était marié et père de quatre enfants.