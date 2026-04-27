Le montage d’un concert de Shakira vire au drame !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sur la plage de Copacabana Le montage d’un concert de Shakira vire au drame !

ATS

27.4.2026 - 07:24

Un technicien est décédé dimanche à Rio de Janeiro dans un accident survenu lors de l'installation de la scène ou l'artiste colombienne Shakira doit donner un grand concert gratuit le 2 mai, ont indiqué les autorités et organisateurs.

Shakira doit donner un grand concert gratuit le 2 mai à Rio de Janeiro.
Shakira doit donner un grand concert gratuit le 2 mai à Rio de Janeiro.
ats

Keystone-SDA

27.04.2026, 07:24

Depuis plus de deux semaines, des équipes travaillent au montage d'une scène monumentale sur le sable de la célèbre plage de Copacabana, où une immense foule de visiteurs du Brésil et de l'étranger doit converger samedi.

L'homme a eu les jambes écrasées «dans un système de levage» et a été dégagé de la structure par d'autres personnes présentes, selon les pompiers.

Il a été transporté à l'hôpital en ambulance mais n'a pas survécu. «Malheureusement, le technicien est décédé à l'hôpital», a indiqué dans un bref communiqué Bonus Track, entreprise organisatrice du concert.

«Nous avons vu tout d'un coup des gens courir et quand nous avons regardé, la structure était à terre», a déclaré à l'AFP Antonio Marcos Ferreira dos Santos, 51 ans, qui profitait de la plage.

2 semaines avant un concert. Un explosif trouvé sur la promenade de la plage de Copacabana

2 semaines avant un concertUn explosif trouvé sur la promenade de la plage de Copacabana

Grenade assourdissante

Le 13 avril, la police avait découvert et retiré un «engin explosif» sur la promenade de la plage de Copacabana, où la star colombienne doit se produire.

Selon plusieurs médias locaux, il s'agissait d'une grenade assourdissante, un dispositif non létal conçu pour désorienter temporairement des personnes grâce à un éclair aveuglant et une détonation de haute intensité.

Les concerts comme celui de Shakira attirent généralement les foules, d'autant que sur la période de l'automne austral, de mars à juin, la mairie s'attend à ce que 3,5 millions de touristes visitent Rio.

Selon l'agence municipale Riotur, 2,1 millions de personnes ont assisté l'an dernier au concert similaire donné par Lady Gaga et 1,6 million à celui de Madonna en 2024.

Les plus lus

Voici les endroits les plus radioactifs du monde
Le plan «made in Europe» suscite la colère de la Chine
Le montage d’un concert de Shakira vire au drame !
Après avoir mené 3-0, Fribourg perd un match sidérant à Davos !
À l’approche du G7 d’Évian, la tension monte pour les polices suisses
Sans mentionner Trump, Obama revient sur l’incident de Washington