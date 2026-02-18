Le montant de la caution de Jessica Moretti, gérante du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, dont l'incendie a fait 41 morts et 115 blessés, a été versé sur le compte du Ministère public valaisan. Il avait été arrêté par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 janvier.

Keystone-SDA ATS

Le Ministère public a reçu mercredi l'ordonnance ad hoc fixant définitivement les sûretés concernant la prévenue à 200'000 francs, a annoncé la procureure générale. Celle-ci rappelle que la présomption d'innocence demeure.

Par ailleurs, le Ministère public du canton du Valais a transmis mercredi au tribunal cantonal la demande de récusation déposée le 6 février par un avocat représentant une partie plaignante, ainsi que sa position et l'ensemble du dossier. Cette demande vise les procureures en charge du dossier.