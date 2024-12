Le moteur de l'Airbus de Swiss présentait une «anomalie inconnue»

Les premières analyses suite au grave incident d'un avion de Swiss la semaine dernière en Autriche montrent un «défaut jusqu'ici inconnu» sur un moteur de l'appareil. L'enquête bat son plein, après le décès annoncé lundi soir d'un membre de l'équipage.

Une porte-parole de Swiss a confirmé mardi à Keystone-ATS l'information faisant état d'une «anomalie inconnue», publiée dans une communication interne. Il y est en outre indiqué que le moteur est «tombé en panne de manière soudaine et inattendue».

Cette partie de l'avion sera démontée à Graz avant d'être transportée aux Etats-Unis, où elle sera examinée par le fabricant Pratt & Whitney en collaboration avec les autorités. «Cela peut prendre encore un certain temps», a prévenu la porte-parole de la compagnie.

Un Airbus A220-300 de Swiss effectuant la liaison Bucarest-Zurich avait dû atterrir d'urgence le 23 décembre. Un membre de l'équipage, grièvement blessé, est décédé à l'hôpital. Il s'agit de l'incident le plus lourd de conséquences à ce jour dans les 23 ans d'histoire de Swiss.

Au total, douze des 74 passagers et quatre membres d'équipage ont dû être soignés. Il s'agit de l'incident le plus lourd de conséquences à ce jour dans les 23 ans d'histoire de Swiss.

Le directeur général de Swiss Jens Fehlinger, et son directeur opérationnel, Oliver Buchhofer, ont tous deux présenté leurs condoléances, tout en assurant qu'ils allaient «trouver les réponses» à cet incident dont les circonstances sont encore floues.

Equipement défectueux

Le parquet autrichien a ouvert une enquête et ordonné une autopsie du membre de l'équipage décédé, selon la police régionale autrichienne. Un expert doit également déterminer la cause du fort dégagement de fumée à bord de l'avion et de l'atterrissage d'urgence.

L'utilisation des équipements de protection respiratoire pour l'équipage cabine, appelés «Protective Breathing Equipment» (PBE), doit également être clarifiée, selon Swiss.

Le membre de l'équipage décédé lundi portait un de ces équipements prévus pour éviter une contamination des poumons par la fumée. La compagnie aérienne avait annoncé en octobre 2023 le remplacement de son équipement actuel, celui-ci étant en partie défectueux.

Ce n'est pas la première fois qu'un avion de type Airbus A220 rencontre des problèmes de moteur. Plusieurs incidents ont forcé l'arrêt temporaire de l'exploitation, dont Swiss a également été victime.