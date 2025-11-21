L'appartement parisien du poète Jacques Prévert tombera-t-il aux oubliettes? Un projet d'expansion du Moulin Rouge destiné à ressusciter la scène de la légendaire Mistinguett des années folles menace l'ancienne demeure du poète, au coeur de l'emblématique quartier de Montmartre.

The Moulin Rouge cabaret is seen on April 12, 2024, in the Montmartre section of Paris, France. (AP Photo/Robert F. Bukaty) KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le Conseil de Paris (assemblée délibérante de la Ville de Paris) réuni cette semaine a adopté un voeu demandant à l'Etat d'intervenir «rapidement» pour sauver ce patrimoine «unique», témoin de l'histoire culturelle et littéraire de la capitale française.

Jacques Prévert, dont l'oeuvre a été traduite en plusieurs langues et continue à être étudiée en cours de français dans de nombreux pays, vécut plus de 20 ans Cité Véron, une étroite impasse bordée de vignes située derrière les ailes du célèbre cabaret, avant de s'installer en Normandie (nord-ouest) peu avant sa mort en 1977 à l'âge de 77 ans.

Son appartement ouvre sur une terrasse qu'il partageait avec Boris Vian et sa seconde épouse, Ursula Vian-Kübler, où se déroulaient les fêtes du Collège de Pataphysique, la société savante parodique inventée par Alfred Jarry.

Mais il fait aussi partie d'un site emblématique de l'histoire du spectacle vivant, celui où la légende du music-hall, Mistinguett, s'est produite pendant plus de dix ans, jusqu'au début des années 1930.

Ses grandes revues hissèrent le temple du «french cancan» au sommet de sa gloire, lui qui avait été entièrement détruit par un incendie en 1915. «La salle Mistinguett, c'est la salle historique du Moulin Rouge», explique à l'AFP son directeur général, Jean-Victor Clérico.

La réhabilitation du site, à l'origine un théâtre à l'italienne, offrirait aux futures revues un «cadre scénique plus fort» que la salle accueillant aujourd'hui le public - entre 550.000 et 600.000 visiteurs par an - jugée «en bout de course».

Le cabaret parisien a donc décidé en septembre dernier de ne pas renouveler les baux des appartements de Jacques Prévert et Boris Vian, dont il est propriétaire depuis 2009, et que la salle Mistinguett englobait.

«On a jusqu'à mars 2026 pour partir», se désole auprès de l'AFP Eugénie Bachelot-Prévert, la petite-fille du poète et scénariste. Siège de l'association «Chez Jacques Prévert», l'appartement est aussi un petit musée qu'on peut visiter, seulement certains jours et sur demande.

«Toute la mémoire de mon grand-père»

Il contient le bureau de l'écrivain, son vieux téléphone, sa salle à manger, ses petites toiles et la chambre de sa fille Michèle, meublée du lit à baldaquin qui servit de décor au film Notre-Dame de Paris (1956) avec l'actrice italienne Gina Lollobrigida.

«Toute la mémoire de mon grand-père est là», résume l'héritière. Elle fait aussi valoir l'architecture si particulière à l'appartement que l'écrivain fit aménager par Jacques Couëlle, réputé pour ses maisons aux formes organiques et sculpturales.

Avec ses murs creusés de niches et blanchis à la chaux, c'est aussi «cet esprit méditerranéen en plein Paris qui sera détruit par le projet de transformation du Moulin Rouge», s'inquiète Eugénie Bachelot-Prévert.

Le Moulin Rouge lui a suggéré de relocaliser l'appartement ailleurs, emportant son mobilier. Mais «une reconstitution ailleurs ne saurait restituer l'esprit et l'énergie du quartier Montmartre, inscrit dans la mémoire collective et dans l'histoire artistique du XXe siècle», selon la mairie de Paris.

Le voeu émanant des élus communistes demande à l'Etat de «reconnaître et protéger sans délai» le site «in situ», «dans le respect de sa mémoire». L'héritière de Prévert, qui projette d'en faire un musée permanent, est en discussions avec la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). «Le ministère de la Culture suit avec attention ce dossier» et «échange actuellement» avec les parties concernées pour trouver une solution, a-t-il répondu à l'AFP.

Le maire du 18e arrondissement, Eric Lejoindre, a proposé de son côté une médiation pour «regarder les solutions qui garantissent l'histoire du site tout en respectant les droits de propriété du Moulin Rouge». Sans retour pour l'instant, a-t-il précisé à l'AFP.

«Nos élus ont voulu prendre un coup de projecteur en amont des municipales. A aucun moment ils ne sont intéressés à notre projet, alors qu'ils sont bien contents de prendre la lumière du Moulin Rouge quand il faut», s'agace pour sa part Jean-Victor Clérico.

Il précise vouloir «laisser le temps de la discussion» avec les ayants droit de Jacques Prévert et Boris Vian, au-delà de mars 2026, sachant que la réhabilitation de la salle Mistinguett «s'étendra sur plusieurs années d'ici 2030». Interrogée par l'AFP, Nicole Bertolt, mandataire du patrimoine de Boris Vian, a dit observer avec le petit-fils de l'écrivain «un temps de réflexion», et qu'ils essayaient de «trouver une voie de conciliation avec le Moulin Rouge».