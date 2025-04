Le Ministère public de la Confédération (MPC) agit contre les ramifications de la mafia calabraise 'Ndrangheta en Suisse. Il a mis en accusation auprès du Tribunal pénal fédéral un ressortissant italien résidant dans le canton d'Argovie pour participation et soutien à une organisation criminelle.

Le centre d'action de l'organisation mafieuse 'Ndrangheta se trouve en Calabre. Les investigations ont permis d'également constater sa présence en Suisse (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'homme âgé de 58 ans est en particulier accusé d'avoir agi au moins entre 2001 et 2020 comme représentant du clan Anello-Fruci de la 'Ndrangheta sur le territoire helvétique et d'avoir favorisé le développement des intérêts de l'organisation en Suisse, écrit mercredi le MPC dans un communiqué.

Le prévenu aurait entretenu des relations étroites avec les dirigeants du clan et se serait mis - lui-même, ainsi que certains de ses proches - à leur entière disposition pour accomplir «des actes illégaux et légaux».

Selon le MPC, il aurait exécuté ou fait exécuter des ordres donnés par les supérieurs du clan et apporté son support logistique. L'homme aurait par ailleurs transféré de l'argent liquide de la Suisse vers l'Italie à la suite d'opérations de change pour des montants destinés en partie ou en totalité aux caisses de l'organisation criminelle.

Le mafieux présumé est également soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire dans le trafic de stupéfiants en Suisse, d'avoir favorisé le trafic illicite d'armes et de munitions et d'avoir recruté des personnes. Il aurait aussi dissimulé des biens à la disposition du clan et aurait oeuvré à empêcher l'établissement de l'origine, la découverte ou la confiscation d'avoirs provenant de crimes.

Méthodes mafieuses

Pour accomplir ses tâches, le quinquagénaire aurait utilisé des méthodes mafieuses qui se caractérisent par l'oppression et la coercition psychologique. Il aurait exploité le pouvoir d'intimidation de la 'Ndrangheta, «capable des crimes les plus odieux», en particulier dans le recouvrement de créances et de pots-de-vin, écrit le MPC.

Cette méthode mafieuse se traduit également par l'accumulation de liquidités «au noir» à des fins fiscales illégales et pour des transferts en Italie. Elle comprend aussi la gestion d'activités liées à la restauration et aux établissements publics, dans divers cantons et par l'intermédiaire de prête-noms.

L'organisation criminelle opère avec une grande discrétion, rappelle le MPC. Elle a notamment recours à des prête-noms afin de garantir le secret de ses actes illicites, atteindre ses objectifs criminels et accroître sa capacité financière.

Dans son acte d'accusation, le MPC suspecte par ailleurs le prévenu d'avoir soutenu ponctuellement la ‘Ndrangheta «locale» de Fino Mornasco, en Lombardie, coordonnée avec celle de Giffone, en Calabre.

Il aurait alors servi d'intermédiaire pour le trafic de stupéfiants, se serait mis à disposition ou aurait servi d'intermédiaire pour la vente d'armes, aurait participé à une réunion. Il est aussi accusé d'avoir induit en erreur les autorités administratives suisses pour permettre à un membre de la cellule de s'établir sur le territoire helvétique.

Armes et stupéfiants

Il est enfin reproché à l'Italien d'avoir participé au trafic de stupéfiants en effectuant des actes préparatoires destinés à procurer diverses substances à des tiers pour la vente. L'acte d'accusation mentionne aussi l'importation, la détention, la vente et l'offre à des tiers d'armes et de munitions, ainsi que leur exportation en Italie.

L'homme aurait par ailleurs importé, pris en dépôt et offert à des tiers des billets de banque contrefaits afin de les mettre en circulation en Suisse. Il est également soupçonné d'avoir acheté ou reçu en cadeau et participé à l'écoulement d'au moins une arme impliquée dans une infraction.

Dans le cadre de cette procédure du MPC, l'Office fédéral de la police (fedpol) a mené des investigations approfondies, en collaboration avec les autorités italiennes. Elles ont notamment permis de constater la présence en Suisse de la 'Ndrangheta.