  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Exposition Le Musée de Carouge s'aventure dans le cinéma

ATS

13.10.2025 - 14:47

Le Musée de Carouge (GE) présente dès jeudi et jusqu'au 21 décembre une nouvelle exposition consacrée aux liens entre le cinéma et la Cité sarde. Le public pourra découvrir des personnalités, des endroits et des films qui ont marqué l'univers du septième art à Carouge.

Le Musée de Carouge présente une nouvelle exposition consacrée aux liens de la Ville de Carouge avec le cinéma. A découvrir jusqu'au 21 décembre (image d'illustration).
Le Musée de Carouge présente une nouvelle exposition consacrée aux liens de la Ville de Carouge avec le cinéma. A découvrir jusqu'au 21 décembre (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 14:47

13.10.2025, 15:40

La ville entretient depuis plus d’un siècle une relation étroite avec le cinéma. L'exposition propose ainsi une plongée dans cet univers, à la découverte des salles de cinéma disparues, de lieux de tournage insolites et de différents métiers.

L'exposition revient sur les balbutiements du cinéma avec la mise en lumière de trois figures pionnières. Emmanuel Cottier (1858-1930) proposait dans son atelier de la rue Saint-Victor des spectacles d'"Ombres genevoises» grâce à un mécanisme innovant. Un de ces automates est exposé au musée.

Casimir Sivan (1850-1916), ingénieur et horloger installé à Carouge, commercialise en Suisse le kinétoscope de Thomas Edison. Il est également à l’origine, en 1896, de la première caméra suisse avec laquelle seront tournés les premiers films suisses à Genève sur l’Exposition nationale, les Bains des Pâquis et l’arrivée d’un tram.

Groupe 5

Alice Guy (1873-1968), contemporaine des frères Lumière et directrice artistique de la maison Gaumont, auteure de centaines de films – dont «La Fée aux choux» (1896), considéré comme le premier film de fiction de l’histoire – a passé une partie de son enfance à Carouge.

L’exposition retrace également l’aventure du Groupe 5, formé en 1968, composé de cinq réalisateurs romands: Michel Soutter, Jean-Jacques Lagrange, Jean-Louis Roy, Alain Tanner et Claude Goretta. Ces deux derniers cinéastes avaient des liens étroits avec Carouge, Claude Goretta y est né, alors qu'Alain Tanner est le fils de l’écrivain carougeois Henri Tanner.

Le Cinéma Bio

L'exposition évoque aussi l'oeuvre de Patricia Plattner (1953-2016), une figure féminine de premier plan du cinéma suisse qui était installée à Carouge. Ses réalisations sont marquées par le goût de l’exotisme et les voyages. Une salle du Cinéma Bio porte son nom.

Cette institution carougeoise occupe une place particulière dans l'exposition. Menacé à plusieurs reprises, le Cinéma Bio a résisté et continue aujourd’hui de faire vibrer les cinéphiles.

Les plus lus

Donald Trump chahuté devant les députés israéliens
Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !
«On n'arrive pas à dormir» - Une bourgade de Moselle frappée par un drame
Sarkozy s'est vu notifier les modalités de son incarcération
«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari
La voix du gouvernement Lecornu face à une délicate équation personnelle !