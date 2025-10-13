Le Musée de Carouge (GE) présente dès jeudi et jusqu'au 21 décembre une nouvelle exposition consacrée aux liens entre le cinéma et la Cité sarde. Le public pourra découvrir des personnalités, des endroits et des films qui ont marqué l'univers du septième art à Carouge.

Le Musée de Carouge présente une nouvelle exposition consacrée aux liens de la Ville de Carouge avec le cinéma. A découvrir jusqu'au 21 décembre (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

La ville entretient depuis plus d’un siècle une relation étroite avec le cinéma. L'exposition propose ainsi une plongée dans cet univers, à la découverte des salles de cinéma disparues, de lieux de tournage insolites et de différents métiers.

L'exposition revient sur les balbutiements du cinéma avec la mise en lumière de trois figures pionnières. Emmanuel Cottier (1858-1930) proposait dans son atelier de la rue Saint-Victor des spectacles d'"Ombres genevoises» grâce à un mécanisme innovant. Un de ces automates est exposé au musée.

Casimir Sivan (1850-1916), ingénieur et horloger installé à Carouge, commercialise en Suisse le kinétoscope de Thomas Edison. Il est également à l’origine, en 1896, de la première caméra suisse avec laquelle seront tournés les premiers films suisses à Genève sur l’Exposition nationale, les Bains des Pâquis et l’arrivée d’un tram.

Groupe 5

Alice Guy (1873-1968), contemporaine des frères Lumière et directrice artistique de la maison Gaumont, auteure de centaines de films – dont «La Fée aux choux» (1896), considéré comme le premier film de fiction de l’histoire – a passé une partie de son enfance à Carouge.

L’exposition retrace également l’aventure du Groupe 5, formé en 1968, composé de cinq réalisateurs romands: Michel Soutter, Jean-Jacques Lagrange, Jean-Louis Roy, Alain Tanner et Claude Goretta. Ces deux derniers cinéastes avaient des liens étroits avec Carouge, Claude Goretta y est né, alors qu'Alain Tanner est le fils de l’écrivain carougeois Henri Tanner.

Le Cinéma Bio

L'exposition évoque aussi l'oeuvre de Patricia Plattner (1953-2016), une figure féminine de premier plan du cinéma suisse qui était installée à Carouge. Ses réalisations sont marquées par le goût de l’exotisme et les voyages. Une salle du Cinéma Bio porte son nom.

Cette institution carougeoise occupe une place particulière dans l'exposition. Menacé à plusieurs reprises, le Cinéma Bio a résisté et continue aujourd’hui de faire vibrer les cinéphiles.