Détective privé en Suisse romande, Stéphane Mignon peut être appelé par tous types de personnes ou entreprises, pour enquêter dans des domaines très variés, comme la recherche de personnes, l'infidélité conjugale ou encore la concurrence déloyale, entre autres.

Un couple de personne âgées se plaignait de voir disparaître ses bijoux... mais qui était donc le voleur? IMAGO/Pond5 Images

Détective privé en Suisse romande, Stéphane Mignon peut être appelé par tous types de personnes ou entreprises, pour enquêter dans des domaines très variés, comme la recherche de personnes, l'infidélité conjugale ou encore la concurrence déloyale, entre autres. Comme on peut s'y attendre, c'est bien la tromperie qui arrive en tête des demandes, concède-t-il: «en tout cas la moitié des requêtes concernent des adultères».

Et souvent, l'adage se vérifie: les souris ont bel et bien tendance à danser lorsque le chat s'est absenté.

Notre détective privé raconte: «Une mère de famille partait en vacances à l'étranger et soupçonnait son mari d'être infidèle. Elle m'a demandé de le surveiller, en me prévenant que son époux était quelqu'un de très prudent en règle générale, qui avait toujours tendance à regarder autour de lui».

Or, sa cliente lui demande de débuter sa filature à midi. Elle part à 9 heures, mais elle est persuadée que son mari va se rendre à la salle de musculation dans la matinée et qu'il n'est pas nécessaire de le surveiller plus tôt.

Mais Stéphane Mignon a une certaine expérience de la nature humaine: «On est tous pareils, aveuglés par nos envies», sourit-il.

Le détective prend donc l'initiative de se rendre à la gare, alors que la femme qui l'a mandaté monte dans son train. Le convoi part, comme prévu, à 9h05. Le mari reste sur le quai. «À 9h10, un autre train arrive, une demoiselle en descend et je vois le mari de ma cliente l'embrasser sur le quai. Je n'ai même pas eu le temps de sortir mon appareil photo! Bref, je les ai suivis pendant quelques jours et je vous laisse imaginer la suite...»

Mais qui peut bien faire disparaître les bijoux?

S'il prend parfois les gens la main dans le sac, il arrive aussi que Stéphane Mignon fasse chou blanc. Dans cette autre affaire, par exemple, il n'a pas trouvé le coupable. Et pour cause, narre le détective: «J'ai été mandaté pour surveiller le domicile d'un couple de personnes âgées. Depuis quelques temps, des bijoux disparaissaient régulièrement sans explication. Nous avons fait un test en cachant de l'argent dans la maison, mais seuls les bijoux étaient emportés».

Pendant plusieurs nuits, l'enquêteur scrute les mouvements autour de la maison: rien! Pas âme qui vive. Force est de constater que personne ne s'introduit dans le domicile du couple. En toute logique, le loup devrait déjà se trouver dans la bergerie, songe notre détective. «J'avais envisagé d'installer des caméras cachées à l'intérieur, mais monsieur s'y est opposé fermement. J'avais donc des soupçons sur le mari», explique-t-il.

Mais le mystère sera résolu quelques temps plus tard: «Un jour, la cliente m'a appelé pour m'informer que les bijoux avaient été retrouvés... dans le coussin du chien! Aucun vol n'avait été commis. On a retrouvé une montre déchiquetée et les bijoux en bon état».

