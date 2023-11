Sur cette photo fournie par Sunil Babu Pant, le couple homosexuel Surendra Pandey, deuxième à gauche, et Maya Gurung, qui se sont mariés il y a six ans, posent pour une photo avec leur certificat d'enregistrement de mariage au bureau du conseil du village de Dorje, situé dans les montagnes à l'ouest de la capitale Katmandou, au Népal, le mercredi 29 novembre 2023. Le couple est devenu le premier dans le pays à recevoir le statut officiel de mariage homosexuel. Le pays himalayen est l'un des premiers en Asie à l'autoriser. (Sunil Babu Pant via AP)

